CAMEROUN :: Ayuk Tabe et les Â« terroristes de lâ€™Ambazonie Â» sont Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

« Le gouvernement Camerounais annonce qu'un groupe de 47 terroristes est entre les mains de la justice ».C'est la substance du point de presse que vient de donner le ministre de La communication, porte parole du gouvernement Issa Tchiroma Bakary.

Le ministre ajoute pour le citer nommément « Parmi lesquels figure Ayuk Tabe ». Il est désormais clair, les sécessionnistes avec à leur tete Ayuk Tabe sont à Yaoundé. Finis les spéculations et les guerres des communiqués qui avaient envahis la presse et la toile au sujet de l’arrestation des sécessionnistes du « southern Cameroons ».



On se souvient qu’au début du mois de janvier 2018, un communiqué de Chris Anu, faisait état de l’arrestation abuja au Nigeria de Ayuk Tabe, president autoproclamé du mouvement séparatiste parmi lesquels

Ayuk Tabe, Maître Nalova, Avocate, réfugié politique obtenu au Nigeria. Fidelis Nde, résident permanent au Nigeria. Nfor Ngala Nfor, réfugié politique. Dr Kimeng, résident permanent au Nigeria. Pr awasum augustine est Américain. Cornéliens kwanga, résident permanent au Nigeria. Tassant Wilfred, réfugié reconnu au Nigeria, Me Eyambe Elango, réfugié politique au Nigeria. Dr Ojon Okongho, résident permanent au Nigeria.

Selon le communiqué du ministre, il s’agit plutôt de « 47 terroristes parmi lesquels se trouve Ayuk Tabe ». Ils sont désormais à la disposition de la justice Camerounaise et pourront répondre de leurs actes.

