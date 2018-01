CAMEROUN :: Le CPP dÃ©ment toute alliance avec le rdpc :: CAMEROON

CAMEROUN :: Le CPP dément toute alliance avec le rdpc :: CAMEROON Le cameroon people’s party d’edith Kah Walla réfute entièrement cette déclaration annoncée par un de ses membres fondateur et président d'honneur, tita Fon.

Suite aux déclarations du président d’honneur et membre fondateur du Cameroon people’s party (CPP), Tita Fon, faisant état de ce que le parti que dirige Edith Kah Walla se serait allié avec le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc), en vue des élections présidentielles, le secrétaire général, Franck Essi, a démenti cette information. Dans un communiqué de mise au point datant du 25 janvier dernier, le secrétaire général de cette formation politique indique qu’il s’agit d’une rumeur et d’une contrevérité.

« Le CPP n’a aucune alliance avec le Rdpc et n'en a jamais eu à notre connaissance. Quiconque l’affirme est manifestement partie prenante d’une grossière campagne de désinformation […] Le CPP reste ferme et constant dans la poursuite de l'objectif primordial pour le Cameroun à ce stade qui est celui de la Transition Politique. Nous prendrons évidemment toutes les dispositions internes pour mettre un terme à toute action qui crée une distraction par rapport à l'atteinte de cet objectif. Le CPP demeure la force progressiste des Camerounais/ es, déterminée à vous conduire à ce Cameroun Leader dont nous rêvons tous. Ne laissons rien nous distraire », écrit Franck Essie tout en rappelant que le CPP est uniquement membre de la plateforme Stand up for cameroon qui s’active pour la transition politique démocratique dans notre pays.

Par ailleurs, le militant du CPP a tenu à préciser que contrairement aux allégations de Tita Fon, aucun organe du parti n’a été suspendu encore moins les responsables des structures de base et des organes de coordination. « Aucun/e candidat/ e à une quelconque élection n’a été investi. La procédure d’investiture au CPP se fait soit par consensus, soit par des primaires internes au sein du parti.

C’est notamment ce qui s’est passé en 2011 pour l’élection présidentielle et en 2013 pour les élections municipales et législatives », fait savoir Franck Essi, avant d’énumérer quelques extraits des statuts du parti relatifs à certaines informations qui pourraient semer le trouble. Cependant, le porte-parole du parti d’opposition invite les médias et l’opinion publique à ne pas se laisser distraire par les informations de nature à contredire la vision de son parti.