CAMEROUN :: PrÃ©sidentielle 2018 : Le sous-prÃ©fet de NgaoundÃ©rÃ© 2e plombe la candidature de Cabral Libii :: CAMEROON

Mutes like carp when there are accidents, robberies, the thefts of babies in hospitals, crime of all kinds, the sub-prefects in Cameroon suddenly remember that they exist and that they have an authority since that a political party other than the CPDM wants to hold a rally.



Muets comme les carpes quand il y a des accidents, des vols, les vols de bébés dans les hôpitaux, la criminalité de toutes sortes, les sous-préfets au Cameroun se souviennent brusquement qu'ils existent et qu'ils ont une autorité dès lors qu'un parti politique autre que le RDPC veut tenir meeting.