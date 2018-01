Cameroun : dÃ©but du championnat de football professionnel le 10 fÃ©vrier prochain :: CAMEROON

Cameroun : début du championnat de football professionnel le 10 février prochain :: CAMEROON Le coup d’envoi du championnat national de football comptant pour la saison sportive 2017/2018 est prévu le 10 février prochain a annoncé lundi, la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC).



Cette nouvelle date est la troisième programmation après le report des mois de décembre 2017 et celui du 20 janvier 2018.

Dans une circulaire adressée aux responsables de clubs, la LFPC précise que les deux semaines qui précèdent le démarrage effectif du championnat permettront aux dix-huit équipes d’effectuer tous les réajustements nécessaires aussi bien sur les plans administratif que financier, car précise-t-on du côté de la ligue, « on est certain qu’il n’y aura plus de report ».

Une période pendant laquelle, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) devrait déjà publier la liste des arbitres retenus pour la saison, la date de leur recyclage étant déjà arrêtée.

Toutefois, la date du lancement du championnat coïncide avec le début des tours préliminaires en coupes africaines où deux clubs camerounais sont sur le départ, Eding sport de la Lekié en ligue des champions qui joue son match aller au Nigeria contre Plateau United tandis qu’en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), New Stars de Douala accueille le Club Niefang de Guinée équatoriale.

Une semaine après le coup d’envoi du championnat MTN Elite One le 10 février, celui de MTN Elite Two est prévu le 17 février prochain.