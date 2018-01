FRANCE: DANIELLE CHEGUE WABO; L'INTELLIGENTE MISS CAMEROUN DIASPORA 2017 ET 1ERE DAUPHINE MISS UNION AFRICAINE 2018 EN ROUTE POUR SE PRÃ‰SENTER LA PROCHAINE ELECTION MISS CAMEROUN

FRANCE: DANIELLE CHEGUE WABO; L'INTELLIGENTE MISS CAMEROUN DIASPORA 2017 ET 1ERE DAUPHINE MISS UNION AFRICAINE 2018 EN ROUTE POUR SE PRÉSENTER LA PROCHAIN L'élection des MISS est devenue un phénomène assez particulier au pays de Samuel ETO'O, toute jeune fille Camerounaise ou qu'elle se trouve dans le monde souhaite absolument porter cette belle couronne blanche, c'est le cas de Danielle alias Stella qui est à la fois Miss Cameroun Diaspora 2017 et première Dauphine de Miss Union Africaine 2018. Sa particularité, elle est Mathématicienne de formation, passionnée de l'art et de la musique, en plein dans le caritatif, elle souhaite mettre à profil son prochain passage prévu le 10 Février 2018 pour d'abord, se présenter au public Camerounais, à travers ses actions humanitaires et écologiques en France et au Cameroun. Exerçant dans le nucléaire en France, elle chante parfaitement l'hymne nationale du Cameroun et voudrait faire partir des prochaines recrues pour l’élection Miss Cameroun à venir. Tout savoir sur cette beauté naturelle à travers l'entretien qu'elle vient de nous accorder ici même sur la place Parisienne.