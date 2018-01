Cameroun: LE SCANDALE DE Lâ€™EQUILIBRE ETHNIQUE: LE CAS EXEMPLAIRE DE Mlle NOUMBISSI FONOU PAULE CLEMENCE MAJOR NATIONAL AU BACCALAUREAT ET RECALLEE AU CUSSS :: CAMEROON

Cameroun: LE SCANDALE DE L’EQUILIBRE ETHNIQUE: LE CAS EXEMPLAIRE DE Mlle NOUMBISSI FONOU PAULE CLEMENCE MAJOR NATIONAL AU BACCALAUREAT ET RECALLEE AU CUSSS :: Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur...La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et vous transmet, avec peine, consternation, pitié et révolte, la lettre, plutôt le cri du cœur, de Monsieur Noumbissi Sylvestre, géniteur de

MLLE NOUMBISSI FONOU PAULE CLEMENCE, 17 ans

Major national au Baccalauréat D avec 16/20

En effet cette jeune fille talentueuse et exceptionnellement brillante, a obtenu son baccalauréat avec la mention TRES BIEN, major régional et national. Elle ambitionne de faire des études de médecine, mais hélas, n’a pas été retenue au concours d’entrer à la faculté de médecine et de sciences biomédicale de l’université de Yaoundé.

Nos enquêtes montrent qu’elle a tout simplement été victime de ses origines ethniques, un fait de discrimination courant au Cameroun qui brise le rêve de nombreux jeunes et encourage l’immigration et l’expatriation de nombreuses compétences avérées. Dans n’importe quel pays au monde, elle n’aurait jamais subi ce sort, de quoi s’interroger sur le fondement réel de notre système de gouvernance, et les ambitions pour notre destin. Nous nous interdisons de remuer les tristes souvenirs de l’ENAM. Nous laissons à la postérité, le soin de régler les comptes.

Dans l’attente, la commission vous assure de sa très haute considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

PJ : 1 dossier

Copie : SG/PR ; PM ; MINSEC ;

MESIRES ; UNESCO