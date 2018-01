Cameroun :: Douala : Alerte contre une vaste contamination au plomb autour des usines de recyclage de batterie au plomb :: CAMEROON C’est ce que révèle une étude internationale mettant en garde contre une vaste contamination au plomb dans sept pays africains, et indique que les niveaux de contamination des sols, varient jusqu’à 14% de plomb, avec des concentrations moyenne de 2%. L’enquête rendue publique à Yaoundé le 18 janvier dernier par le Centre de recherche et d’éducation pour le développement (Crepd), une Ong basée au Cameroun, tance particulièrement la capitale économique dont les usines y relatives, représentent selon elle, d’importantes sources de pollution par le plomb.

Une étude internationale a mise en évidence une vaste contamination au plomb autour des usines de recyclage de batterie plomb au Cameroun et dans six autres pays africains. Les niveaux de contamination des sols variaient jusqu’à 14 % de plomb avec des concentrations moyennes de 2 % de plomb.

Le recyclage des batteries au plomb est une industrie polluante en pleine croissance dans toute l’Afrique. En plus de son utilisation dans les véhicules, les batteries au plomb sont utilisées pour stocker les énergies solaire et éolienne et sont en demande pour une alimentation de secours pour les ordinateurs, les tours des téléphones cellulaires et les utilisations domestiques. La pollution par le plomb sur ces sites présente des risques importants de santé publique.

L’étude " Soil Contamination from Lead Battery Manufacturing and Recycling in Seven African Countries » parue dans la revue Environmental Research, a a analysé les surfaces aux alentours de 16 des installations industrielles autorisées de recyclage des batteries au plomb au Cameroun, au Ghana, au Kenya, au Mozambique, au Nigéria, en Tanzanie et en Tunisie. Les concentrations de plomb autour des installations industrielles de recyclage des batteries de plomb au Cameroun variaient jusqu'à 19 000 parties par million (ppm). Les niveaux inférieurs à 80 ppm sont considérés comme sans danger pour les enfants.

« Il n’y a aucune règlementation industrielle spécifique sur le contrôle des émissions et rejets du plomb par ces usines de recyclage, ni de protection des enfants et des travailleurs au sein des communautés environnantes » a déclaré Dr Gilbert Kuepouo, directeur exécutif du Crepd.

Une étude pilote récente dans la ville Yaoundé a démontré que les niveaux d’exposition au plomb chez les enfants sont cinq fois supérieurs à ceux rapportés chez les enfants en France et six fois plus élevé qu’aux États-Unis d’Amérique « nous savons que les expositions autour de ces installations industrielles sont beaucoup plus grandes que les niveaux que nous avons vu à Yaoundé. » a renchéri Dr. Kuepouo.

Peu de pays en Afrique ont mis en place des règlementations adéquates régissant les opérations et les émissions à partir du recyclage des batteries au plomb. Dr. Kuepouo affirme que « La fabrication et le recyclage des batteries au plomb sont des industries extrêmement dangereuses et les entreprises devraient être tenues de publier leurs émissions atmosphériques sur une base annuelle. »

Dr. Kuepouo a fait remarquer que « L’une des deux installations testées au Cameroun est située à environ 100 mètres d’un lycée d’enseignement secondaire et d’une zone résidentielle avec environ 30 000 habitants. »

Pour Perry Gottesfeld, MP, directeur exécutif de Occupational Knowledge International (USA) et auteur principal de l’étude, « Il y a un besoin immédiat de limiter les émissions de plomb provenant de cette industrie et de tester les niveaux d’exposition des enfants dans les communautés voisines. » Il a ajouté que de nombreux pays dont le Cameroun n’ont aucun laboratoire qui pourrait permettre d’analyser régulièrement la plombémie.

Les auteurs de l’étude interpellent les gouvernements à faire en sorte que les opérateurs mis de côté des fonds pour la fermeture des installations pour s’assurer que la contamination du sol par le plomb ne soit laissée en héritage. ’est aucun gauche derrière. Un site semblable autour d’une ancienne usine de recyclage des batteries dans la ville de Mombasa au Kenya qui n’a jamais été assaini est actuellementresponsable de l’empoisonnement des centaines de résidents à proximité depuis la fermeture de l’usine en 2009.

L’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE) a adopté une résolution lors de sa troisième réunion en 2017 qui demande aux gouvernements de faire plus d’efforts pour contrôler les émissions dangereuses à partir du recyclage des batteries au plomb.

A propos du CREPD Le CREPD est une organisation non-gouvernementale basée au Cameroun dont les activités sont centrées sur les préoccupations d’ordre environnementales et sanitaires et travaille en collaboration avec les gouvernements, les industries et les organisations non gouvernementales. Le CREPD est spécialisé dans la promotion du développement durable à travers une gestion rationnelle des produits chimiques et déchets dangereux, une agriculture durable, et une exploitation minière responsable. Le CREPD est l’une des organisations les plus en vue impliquées dans la négociation des traits internationaux sur la sécurité des produits chimiques.