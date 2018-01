Cameroun, Alioti Sheida : Â« Je nâ€™ai jamais demandÃ© lâ€™adhÃ©sion Ã  la Sonacam Â» :: CAMEROON

Cameroun, Alioti Sheida : « Je n’ai jamais demandé l’adhésion à la Sonacam » :: CAMEROON Il est artiste musicien, spécialiste des droits d’auteurs et de la propriété intellectuelle. Accusé par ses pairs pour « trahison » dans l’affaire Sonacam, la nouvelle société de gestion des droits d’auteurs de l’art musical, Alioti Sheida sort de sa réserve et expose clairement sa position. Entretien !

La nouvelle société de gestion des droits d’auteurs de l’art musical existe officiellement depuis quelque temps. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle structure qui pourrait sortir l’environnement musical camerounais de la cacophonie ?

En tant que artiste musicien, la mise place d’une société des droits d’auteur est une bonne chose. Parce que depuis près de cinq ans, les artistes musiciens, particulièrement n’ont plus vu une société de droits d’auteur gérer et protéger leurs œuvres. Donc je pense que c’est une bonne chose. Maintenant, peut-être il y aura les détails sur le plan juridique sur la forme de l’entreprise qui est mise sur pied. L’organisme de gestion collective qui est là tiendra-t-elle ? Autant de préoccupations. Mais de manière générale, il avait fallu que les artistes aient une société des droits d’auteurs pour percevoir leurs droits

Vous avez été l’un des pourfendeurs pour ne pas dire celui qui a eu à proposer un principe à l’Etat du Cameroun, la fusion Socam-Cmc. Aujourd’hui ce principe n’a pas été respecté, mais plutôt la création d’une nouvelle société. Qu’elle lecture en faites-vous d’abord en tant que artiste musicien et en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle ?

Dire que j’avais fait un projet, non. Mais il faut dire que la fusion a été recommandée par le premier ministre chef du gouvernement et nous avons travaillé sur cette fusion et nous avons fait un projet de fusion. Malheureusement le gouvernement a eu une nouvelle orientation que lui seul il peut mieux expliquer, c'est-à-dire la création d’une nouvelle société et nous nous sommes mis en offensive pour dire qu’il ne fallait pas parce que sur le plan juridique il ya beaucoup de quacs au niveau de la loi. La loi prévoit qu’il ne peut pas avoir deux sociétés par corporation. Or, nous savons que la Socam, la Cmc existent et elles ont manipulé les œuvres des auteurs, et il ya aussi une troisième société, la socacim qui a reçu un agrément. Donc en ce moment la société de manière formelle existe déjà parce qu’il ya aussi des textes qui voudraient que pour qu’une société soit créée il faut avoir dissout et liquidé les sociétés préexistantes. Donc à ce titre, nous nous retrouvons aujourd’hui avec quatre sociétés, ce qui pose un problème, un obstacle juridique. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me dis que avec le temps les pouvoirs publics et même les artistes qui sont les principaux concernés peuvent s’asseoir autour d’une table pour trouver un palliatif pour arriver au bon résultat c'est-à-dire celui d’avoir une seule société dans la corporation de l’art musical.

Dans une publication sur la toile vous avez semblé encenser le Pca de la Sonacam, ce qui ne semble pas plaire à certains de vos collègues artistes qui considèrent cela comme une trahison par celui sur qui ils comptaient le plus dans ce mouvement de contestation. Qu’en est-il exactement ?

Je suis déjà très content que les gens comptent sur moi. Je ne savais pas que j’étais si important. Mais je voulais souligner ici que je suis de formation chroniqueur culturel. Il s’agit de monsieur Sam Fan Thomas sur qui j’ai fait un papier, un papier artistique pour dire que Sam Fan Thomas est quand-même le juste milieu, parce que quand on lance un coup d’œil sur le paysage artistique, il ya beaucoup d’artistes qui ont des compétences, qui ont d’envergures, mais on se rend compte qu’il ya toujours des irrégularités qui les entachent. Or, Sam Fan Thomas d’après un sondage professionnel que nous avons fait avec les étudiants avec qui nous travaillons, nous nous sommes rendus compte que Sam Fan Thomas est accepté, il a au moins une confiance de près de 65% d’artistes musiciens. Ça veut dire que c’est l’homme qui peut se retrouver au centre d’une négociation et que son indépendantisme peut amener et les pouvoirs publics, et les artistes à s’entendre autour d’un sujet qui est notamment celui de regrouper toutes ces sociétés, toutes ces tendances pour obtenir un résultat, pour obtenir une seule société. Voila pourquoi j’ai fait ce papier. Maintenant, ceux qui pensent que c’était une trahison ou que j’encensais un Pca, non. Ils ont seulement mal compris. Ils n’ont pas bien lu l’article, mais depuis un certain temps, j’ai rebondi avec un autre article qui a expliqué et depuis ce temps je pense que le calme règne.

Alioti n’est-il pas en train de faire les yeux doux à la Sonacam, ou tendre la main pour obtenir sa quote-part du gâteau ?

Peut-être vous voulez dire tendre la main à Sam Fan Thomas. C’est un ami de longues dates. Mais quand vous dites tendre la main ça me surprend. Je suis spécialistes des droits de la propriété intellectuelle. J’ai des responsabilités. Je dois interpeller les gens sur ce qui est bien et sur ce qui n’est pas bien. C’est mon rôle. Tendre la main, je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas demandé un poste de Pca comme Sam Fan Thomas. Et dans mon article je n’ai pas demandé l’adhésion à Sonacam, je n’ai non plus lancé un appel aux gens d’aller adhérer à la Sonacam. J’ai dis que Sam Fan Thomas est quelqu’un qui peut faire le juste milieu qui peut être comme un aimant qui attire sur lui beaucoup de tendances pour que ces tendances s’asseyent autour d’un table pour résoudre un problème. Maintenant s’il faut que je travaille dans le droit d’auteur j’ai des compétences pour le faire, mais ce n’est pas à Sam Fan Thomas que je vais tendre les mains.

Que dites-vous aujourd’hui à vos amis artistes qui se trouveraient dans une situation confuse ?

Je leur dis qu’il ya une quatrième société qui a obtenu son agrément, ce sera inutile d’aller tous les jours au Tribunal, parce que quand vous êtes tous les jours au Tribunal les gens qui mangent votre argent ce sont les magistrats et les avocats. Je pense qu’il est temps de s’asseoir autour d’une table et moi personnellement en tant que spécialistes des droits d’auteurs et de la propriété intellectuelle, j’ai saisi officiellement Sam Fan Thomas, Pca de la Sonacam par écrit et je lui ai dit : « vous avez obtenu un agrément, profitez de cet agrément pour attirer autour de vous des artistes. Et puis sur le plan juridique, il faut savoir qu’il ya trois sociétés qui existent qui sont contre la loi. Ces sociétés comportent les auteurs compositeurs qui nécessairement vont venir entrer dans votre structure. Donc il faut tout faire pour s’asseoir et refondre l’organisation de l’entreprise. Et puis je pense qu’il faut s’asseoir et parler un même langage, celui de la réconciliation. Je propose que si nous faisons l’opération zéro tribunal et tout à l’amiable, je pense que nous allons nous en sortir plus que par le passé. Voyez-vous, il ya les usagers qui ont signé avec les sociétés préexistantes qui n’ont pas d’agrément maintenant. Et ces usagers pourront être distraire par ces sociétés. Ça veut dire qu’il peut même avoir beaucoup d’embarras au niveau de la perception de la Sonacam. Il ya même une société qui est inscrite dans le fichier de la cisac. Alors, la Cisac ne peut pas enregistrer deux sociétés. Ça veut donc dire que pour que la Sonacam aille à la Cisac il va falloir que la société qui est inscrite déjà qu’elle dégage pour qu’elle dégage il faut une négociation. La négociation doit se passer entre la Sonacam et la société qui est inscrite à la Cisac à savoir la Cmc. Voilà pourquoi je lance un vibrant appel à tous les artistes, auteurs compositeurs de regarder ensemble dans la même direction