CAMEROUN :: Aux anciennes gloires, la patrie ingrate : LÃ©onard NsÃ©kÃ©, le souvenir amer du Mondial 94 :: CAMEROON

CAMEROUN :: Aux anciennes gloires, la patrie ingrate : Léonard Nséké, le souvenir amer du Mondial 94 :: CAMEROON L’ancien sélectionneur national des Lions indomptables a rendu l’âme le 16 octobre 2017, à son domicile à Douala, des suites d’une longue maladie. Il avait 78 ans. Le cancer de la gorge qui le ruinait depuis 2011 a malheureusement fini par avoir raison de l’ancien joueur de l’Etoile de Mbanga en 1958, Diamant de Yaoundé en 1966, Caïman et PWD de Bamenda. Il fut aussi directeur technique de l’Ecole de football des Brasseries du Cameroun. Mais, le couronnement de sa riche carrière de joueur et d’entraîneur est son passage à la tête de l’équipe nationale.

Il qualifie les Lions indomptables pour la World Cup 94 aux Etats-Unis, avant de se voir limoger le lendemain au profit du technicien français Henri Michel. Cette décision prise par le ministre des Sports de l’époque, Bernard Massoua II, lui est restée en travers de la gorge. Surtout après le lynchage médiatique qui s’en est suivi. Durant sa maladie, l’ex sélectionneur n’a jamais bénéficié d’une prise en charge adéquate.

Les autorités camerounaises ayant toujours fait la sourde oreille à ses demandes d’aide. La situation de Léonard Nséké préoccupait au plus haut point Atangana Fouda, ancien président de l’association des journalistes sportifs du Cameroun, qui, dans une tribune, se désole de l’abandon dont sont l’objet les sportifs et encadreurs qui se sont mis sans réserve au service du Cameroun.

«L'état de santé de l'ancien coach national des Lions indomptables Léonard Nséké et celui de Me Pierre Kaleu, athlète polyvalent (haltérophile, footballeur, etc.), tout premier Camerounais gradé ceinture noire de judo sur un tatami à Dakar, est préoccupant (…) A observer ces deux grands athlètes qui ont non seulement brillé au haut niveau, mais ont pensé à la relève, chose rare, je me demande quelles actions, en tant que citoyen, devrions-nous poser pour mériter la reconnaissance de la nation à la retraite ?», s’interroge-t-il avant de suggérer « un recensement d'anciennes gloires, dirigeants et joueurs ayant marqué particulièrement leur époque, toutes disciplines confondues. Que leur soient accordées certaines facilités, à l'exemple de la gratuité des soins médicaux de qualité. C'est ce dont a besoin pour l'instant, en urgence, le coach national « Léo » Nséké. Je lui souhaite beaucoup decourage et que Dieu soit au contrôle ».

Rigoureux et ambitieux, Léonard Nséké est l’un des premiers techniciens camerounais à avoir obtenu le diplôme d’entraîneur de football Fifa-Caf. Footballeur émérite, technicien implacable, il a été le capitaine de l’équipe nationale du Cameroun entre 1959 et 1966.