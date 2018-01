CAMEROUN :: Centrale hybride- solaire et thermique- de Djoum : Le Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™Eneo sur le site :: CAMEROON

CAMEROUN :: Centrale hybride- solaire et thermique- de Djoum : Le Directeur Général d’Eneo sur le site :: CAMEROON Le Directeur Général d’Eneo Cameroon a visité, le 25 janvier 2018, le site de la première centrale solaire de la compagnie mise en service en mi-décembre par ses équipes dans la localité de Djoum, à une centaine de kilomètres de Sangmélima, dans le Sud du pays.

Premier système hybride thermique-solaire du Cameroun

Joël Nana Kontchou était accompagné de Philippe Wind, membre du Conseil d’Administration d’Eneo, Oumarou Hamandjoda, le Directeur Général Adjoint et de quelques membres du Top Management de l’entreprise, notamment, Basile Ekobena, Eugene Ngueha, Hamadou Bivoung et Alexandre Siewe, respectivement Directeur Central de l’Exploitation, Directeur Central en charge des Activités Techniques, Directeur de la Production et Directeur Marketing et Communication. En présence du Sous-Préfet de la localité, Victor Timi Melingui, la délégation d’Eneo a évalué les performances de cet ouvrage. Mise en service le 14 décembre 2017, cette Centrale Solaire fait de Djoum le premier système hybride thermique-solaire du Cameroun. Un ouvrage construit sur les fonds d’Eneo Cameroon. D’une capacité de 186 kilowatts crête (KW) et établie sur près de 3.500 m² de superficie, le parc solaire de Djoum, actuellement le plus important déjà construit au Cameroun, est pourvu de 600 panneaux solaires et fonctionne en simultané avec les groupes diesel de la centrale thermique.

Booster l’économie au plan local

Au terme de la visite, le Directeur Général d’Eneo Cameroon a déclaré « Nous sommes très heureux d’être à Djoum aujourd’hui où nous essayons cette nouveauté. Cette centrale est pour nous, un projet pilote de production d’énergie hybride, c’est-à-dire une production thermique et solaire. C’est quelque chose de nouveau et nous sommes dans une phase test où nous verrons comment ces solutions peuvent être implémentées pour des localités qui ne sont pas connectés au réseau. Ces solutions pourront être déployées dans plusieurs autres localités au Cameroun ». « Les solutions hybrides permettent de pouvoir moduler les puissances. C’est-à-dire que, quand vous avez des pics de puissance à des heures de pointe vous pouvez avoir des puissances supplémentaires qui viennent du thermique. De la même manière, quand vous n’avez pas un bon ensoleillement, vous pouvez avoir de l’énergie. Nous pensons donc que cette solution apporte des économies sur le plan financier et la sécurité de la fourniture électrique » a poursuivi Joël Nana Kontchou. Pour Victor Timi Melingui, Sous-Préfet de Djoum, « l’impact de ce projet est visible. Nous pouvons estimer que la capacité de production d’Eneo augmentera à Djoum certainement,

pour le grand bénéfice des populations. Ceci participera à booster l’économie au plan local. C’est un investissement assez consistant pour notre arrondissement ». Le développement des capacités solaires de Djoum vient en addition à la capacité thermique installée (1.115 KW). Il s’inscrit dans le Programme Solaire d’Eneo Cameroon impulsé par une étude menée par Actis et mise à jour par Eneo sur sept sites (Lagdo, Garoua, Lomié, Ngaoundal, Bertoua, Yokadouma et Djoum). Dans le Grand Nord, 25 MWc de solaire sont déjà en cours d’attribution à un producteur indépendant.

Fournir une énergie fiable et un service de qualité.

