CAMEROUN :: CARTON VERT À L' AMBASSADEUR DU MAROC SAMUEL ETO'O :: CAMEROON La candidature du Maroc pour l'organisation de la coupe du monde 2026 est menée à un rythme haletant. À peine le train lancé, c'est le pilote de la Fédération Royale Marocaine de Football Fouzi LEKJAÂ, qui a annoncé lui-même l'embarquement de Samuel ETO'O comme ambassadeur de la candidature du royaume pour le Mondial.

La nomination de Samuel ETO'O intervient la même semaine où il est le seul footballeur , voire la première personnalité à être reçu par le Président élu du Libéria Georges WEAH, juste avant son installation. Et dans l'avion du retour, c'est le Président sénégalais qui l'invite de venir s'asseoir à côté de lui pour discuter et faire des selfies. C'est la perception du respect que les personnalités du monde entier accordent à Samuel ETO'O dont la popularité et le charisme lui ouvrent les portes des grands seigneurs de la planète.

Lors du tirage au sort du Mondial 2018 en Russie, Samuel ETO'O baignait au milieu des icônes du football telles PELÉ, MARADONA, RONALDO, CAFU, PUYOL, invités du Président POUTINE au Grand Palais du Kremlin, que les chefs d' États africains ne voient que sur les cartes postales et la télé. Lui seul s'est opposé à la CAF qui avait annoncé son soutien en faveur de Cheikh SALMAN pour le poste de président de la FIFA. ETO'O avait annoncé son soutien à Gianni INFANTINO le 24 février 2016, et c'est lui qui a remporté l'élection. De même, il s'est rangé pour Ahmad AHMAD que beaucoup prenaient pour un figurant contre le dinosaure Issa HAYATOU, et c'est finalement le malgache qui a renvoyé le vieux camelot Camerounais dans les placards de la retraite.

Les succès, Samuel ETO'O est fait de cet or-là. 4 fois Ballon d'or africain, 2 fois vainqueurs de la CAN, champion olympique, meilleur buteur des LIONS INDOMPTABLES de tous les temps avec 56 buts en 118 matchs, meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts, le Président de la République Paul BIYA, aurait pu au moins faire de lui l'ambassadeur ou la mascotte de la candidature du Cameroun pour la CAN.

Mais il a préféré mettre devant son beau-frère ministre des Sports , un dessin animé à la démarche claudicante avec son nom théâtral Pierre Ismaël BIDOUNG MKPWATT MINI PAM-PAM CHAUD GARS. Et voilà la mascotte CHARLOT du Cameroun, avec ses terrains décapotés, qui revient voir Samuel ETO'O pour aller l'aider à convaincre Ahmad AHMAD de ne pas retirer la CAN au Cameroun . Comme le dit un proverbe africain :《 le roi bâtard nomme son âne ambassadeur 》.