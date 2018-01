Belgique, CommuniquÃ© de presse:PrÃ©sentation Ã  Bruxelles du Guide Africain le jeudi 01 Mars 2018 :: BELGIUM

Belgique, Communiqué de presse:Présentation à Bruxelles du Guide Africain le jeudi 01 Mars 2018 :: BELGIUM Partis du constat que le seul secteur d’activité dans lequel les Africains bénéficient d’une relative visibilité en Europe est le secteur culturel et alors que les africains sont pourtant présents et performants dans plusieurs autres secteurs d’activités, Njeugna Richepin et Serges Francis Ngunda, ont décidé de créer l’asbl Vitrine Africaine et son produit : Le Guide Africain de Belgique. Pour le duo d’entrepreneurs, le Guide Africain de Belgique est avant tout un outil de promotion et de publicité permettant de faire connaitre les initiatives africaines de la diaspora. Plus encore, c’est une machine de promotion des entreprises et d’entrepreneurs africains dans tous les corps de métier.

Son mot d’ordre : « Soyons visibles pour être connus et reconnus!»

Rendez-vous le jeudi 1er mars au Château du Karreveld pour célébrer les 5 ans du Guide Africain de Belgique!

Uniquement sur réservation :

