CAMEROUN :: Hugo Broos, “J’ai envie de continuer, mais ce sera difficile” :: CAMEROON Hugo Broos, le sélectionneur déchu du Cameroun, était l’invité de l’émission Talents d’Afrique sur Canal+ lundi dernier.

L’actuel sélectionneur des Lions Indomptables, en procédure de rupture du contrat qui le lie au Cameroun était l’invité de Talents d’Afrique, une émission de sports sur la chaîne de télévision Canal+ lundi dernier. L’on a ressenti l’envie d’Hugo Broos de vouloir continuer comme sélectionneur des Lions Indomptables, malgré l’information qui lui avait été communiquée le 4 décembre 2017 par le Comité de normalisation de la Fécafoot sur le fait que son contrat à terme, ne serait pas renouvelé.

Seulement, cette résolution prise par l’ensemble des cinq membres du comité de normalisation de la Fécafoot n’a pas été du goût du ministère des Sports. Dans une sortie médiatique quelques jours après, Jacques Oumarou Tado, le secrétaire général du ministère des Sports, indiquait que Hugo Broos restait le sélectionneur du Cameroun et dont le contrat était en voie d’être renouvelé. Ce qui a laissé voir un malentendu entre la Fécafoot et le ministère des Sports sur le sujet. « Hugo Broos toujours sélectionneur du Cameroun ? Oui et Non ! Le Comité de normalisation a demandé ma démission. Mais le ministère des Sports ne veut pas que je parte.

C’est une situation un peu rigolote parce que vous avez d’un côté la fédération qui dit une chose et de l’autre côté, le ministère qui dit autre chose », a déclaré Hugo Broos. Le Comité de normalisation de la Fécafoot avait bien motivé sa décision d’aviser au sélectionneur belge que son contrat ne serait pas renouvelé suivant une des clauses du contrat qui l’exige trois mois avant le terme. Pour les membres du Comité de normalisation, Hugo Broos est l’objet de plusieurs manquements dans l’exécution de son contrat avec le Cameroun. Il y avait entre autres la non-qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde Russie 2018, sa non-résidence permanente au Cameroun, le scandale du « Bruxellesgate », où Hugo Broos avait fait une sortie médiatique malheureuse ayant terni l’image du Cameroun, le refus manifeste de plusieurs joueurs importants de rejoindre la sélection nationale.

Hugo Broos a réagi au sujet de tout ce qui lui est reproché : « Tout ce qui m’est reproché, je dirais qu’ils ont raison dans un sens car je n’ai pas réussi à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Là, ils ont raison. Mais d’un autre côté, ils n’ont pas raison, on me demande de résider à Yaoundé pourtant moi je suis en Europe pour superviser les joueurs qui jouent en Europe.

Je leur ai dit si vous voulez que je reste à Yaoundé et que vous payez le billet d’avion aller-retour chaque week-end, pas de souci, pas de problème. Mais ça va nous coûter cher. C’est juste pas possible ». Mais, le fait pour la Fécafoot de l’avoir prévenu de ce que le 28 février 2018 marquera la fin de son contrat, qui ne sera pas reconduit le rend dubitatif et pessimiste. « J’ai envie de continuer, mais ce sera difficile », désespère-t-il.

Il est évident qu’avant le 28 février 2018, aucun autre technicien ne sera nommé pour remplacer Hugo Broos. Ce n’est qu’à partir de cette date que l’on pourra voir un nouveau sélectionneur chez les Lions Indomptables.