Cameroun, HÃ´pital rÃ©gional de Bafoussam: Au-delÃ  du joyau architectural : lâ€™homme dâ€™affaire Sylvestre NgouchinghÃ© veut immortaliser son nom Ã  Bafoussam :: CAMEROON

Cameroun, Hôpital régional de Bafoussam: Au-delà du joyau architectural : l’homme d’affaire Sylvestre Ngouchinghé veut immortaliser son nom à Bafoussam «Les capacité de l’hôpital régional de Bafoussam se trouvaient déjà dépassées à cause du taux de fréquentation qui ne cessait d’augmenter de manière exponentielle.»Cet aveu du Dr Feze Tama, directeur de l’hôpital régional, bénéficiaire d’un nouveau pavillon construit et équipé à hauteur de 152 millions de francs Cfa et baptisé «pavillon Ngouchinghé » du nom du bienfaiteur montre que les actions de générosité du sénateur suppléant de la région de l’Ouest par ailleurs promoteur de la société Congelcam Sa et chef de la délégation départementale permanente du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) ne cessent de susciter des commentaires. Certains estiment que le fils de Tocket à Bamougoum fonde sa démarche sur des «valeurs d’humanisme» tout en se voulant chantre de la promotion de «l’égalité des chances» entre toutes les couches sociales. « Dépenser 152 millions de francs Cfa pour construire

et équiper un pavillon sanitaire et l’offrir gracieusement à l’hôpital régional de Bafoussam constitue un acte autant singulier qu’exceptionnel. Il traduit la volonté de ce bienfaiteur à valoriser sur tous les plans le département de la Mifi et la région de l’Ouest », soutient l’honorable professeur Joseph Kankeu, député à l’Assemblée nationale et élite du département de la Mifi. Pour manifester son adhésion à cette vision incarnée par Sylvestre Ngouchinghé, l’élu du peuple était en bonne place lors de la cérémonie d’inauguration présidée le mercredi 25 janvier 2018 par André Mama Fouda, ministre de la Santé publique.

Le membre du gouvernement justifie son déplacement pour Bafoussam dans la logique de : «magnifier et célébrer les retombées positives du partenariat public-privé. Une directive forte du président Paul Biya, pour faciliter la contribution des tous les acteurs au développement de notre système de santé.» Cette «œuvre bénévole et citoyenne» portée par Sylvestre Ngouchinghé comporte au total 13 salles de consultations toutes équipées par le donateur, comme les sept bureaux et la salle des conférences une salle de réunion, mais aussi deux caisses et trois toilettes. «Dans la vision à long terme du gouvernement pour l’accession du Cameroun au stade de pays émergent à l’horizon 2035, le rôle du secteur de la santé est fondamental dans la mesure où il ne saurait avoir de développement sans une population en bonne santé», explique le donateur.

Ce bâtiment de R+2, construit pour abriter l’unité des soins externes, est également constitué d’un hall d’accueil, une salle d’enregistrement et de prise de paramètres, deux salles de facturation, deux caisses, un bureau de major et deux salles de consultations, réservées respectivement à la cardiologie et à la chirurgie. Pour le directeur de cette formation sanitaire, c’est la suite favorable d’un plaidoyer qu’il a engagé auprès de ce mécène depuis 2015. «Cette réalisation est un choix du cœur et de la raison car, à n’en point douter, Sylvestre Ngouchinghé contribue ainsi substantiellement à améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel sanitaire en même temps qu’au renforcement des capacités d’accueil de l’hôpital régional de Bafoussam, au grand bonheur de ses nombreux patients», conclut Emmanuel Nzété, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bafoussam.