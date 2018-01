CAMEROUN :: Tous assimilÃ©s Ã  des putschistes dans le Sud :: CAMEROON

CAMEROUN :: Tous assimilés à des putschistes dans le Sud :: CAMEROON Les Tchadiens sont pris pour cibles du fait de l’implication présumée de certains de leurs compatriotes dans le coup d’Etat déjoué contre la Guinée-équatoriale.

Depuis mercredi, 27 décembre 2017, les tchadiens sont particulièrement pris pour cibles dans la région du Sud du fait de l’implication présumée de certains de leurs compatriotes dans le putsch manqué contre Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Au risque de créer un incident diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Chaque jour en effet, les ressortissants tchadiens en partance ou en provenance de Kyé-Ossi sont assimilés à des putschistes. Ils sont interpellés au niveau des check-points entre Ebolowa-Ambam-Kyé Ossi et conduits à la division régionale de la police judiciaire du Sud à Ebolowa.

Les tchadiens sont systématiquement libérés après quelques temps de garde à vue, aussitôt que la division régionale de la police judiciaire du Sud se rend compte après auditions qu’ils ne sont pas des putschistes, mais de simples citoyens tchadiens se déplaçant dans l’espace communautaire Cemac. Ces interpellations se font notamment à Ebolowa, Ma’an, Olamze Ambam. Chaque jour dans les villes et villages de la région du Sud, des mercenaires en fuite sont identifiés et arrêtés par les forces de sécurité camerounaises et mêmes des villageois.

Du côté de la Guinée-équatoriale, plusieurs camerounais s’étant rendus dans ce pays voisin mercredi, 27 décembre 2017 pour faire des affaires sont pris dans l’étau. La frontière terrestre de la Guinée-équatoriale avec le Cameroun ayant été fermée par Malabo dès l’alerte du projet du coup d’Etat. Ces camerounais sont donc bloqués dans ce pays voisin et vivent dans des conditions très difficiles pour ceux qui sont libres.

D’autres, par mauvaise fortune, ont été tout simplement assimilés à des putschistes et incarcérés dans des geôles de ce pays voisin. D’après d’autres sources dignes de foi en Guinée-équatoriale, la riposte du président Teodoro Obiang Nguema est farouche. Des sources concordantes signalent de graves violations des droits de l’homme dans ce pays voisin. Plusieurs étrangers se trouvant sur le sol de ce pays ayant été arrêtés.