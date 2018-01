Afrique- DÃ©bat: QUI A PEUR DE Lâ€™EGLISE ? :: AFRICA

Afrique- Débat: QUI A PEUR DE L’EGLISE ? :: AFRICA De nos jours beaucoup d’AFRICAIN ont du mal à aller dans les églises parce qu’ils ont en mémoire les consignes que des monarques Européens avaient donné aux missionnaires pendant la colonisation.

Cet évangile qu’on peut qualifier de colonialiste était basé sur quelques versets bibliques pris hors contexte pour en faire un prétexte. LUC 6 : 20 Heureux les pauvres car le royaume de Dieu est à vous. MATHIEU 5 : 3 Heureux les pauvres en ESPRIT, car le royaume des cieux est à eux.

Dans l’évangile de Mathieu c’est bien écrit PAUVRE EN ESPRIT, mais les missionnaires colonialistes manipulés par des monarques avides d’or, cuivre, diamants, uranium, caoutchouc, café, cacao, thé avaient plutôt choisi le passage de LUC pour endormir les peuples dits non civilisés d’Afrique, d’Amérique latine et d’Australie.

L’Africain est essentiellement religieux , nous n’avons qu’à voir les nombreux syncrétismes tel que le culte des ancêtres pratiqué par nos populations .

L’évangile que nous vous présentons aujourd’hui est la « la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » (Romain 1 :16) « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » (Romain 2 :4-5)

En Afrique des prélats sont assassinés, des églises assiégées, les messes dispersées et les enfants de chœur interpellés.

Qui a peur de l’Eglise ? la question reste posée.

Retourne à l’église ,arrête de te culpabiliser, ce n’est pas parce que tu as bu une coupe de champagne à noël ou parce que tu as fais tes enfants avec plusieurs hommes que tu n’es pas digne de te mettre en présence du seigneur car la bible déclare ROMAIN 3 : 1O il n’ya point de juste, pas même un seul -11 nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis ROMAIN 3 : 12 il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.

ROMAIN 3 :4a Loin de là, Que Dieu, au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, ROMAIN 3 :23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ

JOB 22 :21 Attache-toi donc à Dieu , et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur – 22 reçois de sa bouche l’instruction et met dans ton cœur ses paroles – 23 tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l’iniquité de ta tente.

PSAUME 84 :12 Car l’Eternel Dieu est un soleil et un bouclier, l’Eternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité – 13 Eternel des armées, heureux l’ homme qui se confie en toi.

ROMAIN 5 :14 Ce pendant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moise , même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui qui devait

venir. ROMAIN 5 :19 Car comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheur, de même par l’obéissance d’un seul [ JESUS CHRIST) beaucoup seront rendus juste.