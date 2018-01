AFRIQUE :: REGARDS: DEFIT AFRICAIN L’histoire récente de la plupart des nations d’ Amérique latine t d’ Afrique montre qu’il ne suffit pas à un peuple de se débarrasser du joug colonial classique pour qu’il jouisse de sa pleine indépendance politique et économique et progresse au point de vue social à un rythme accéléré.

Après avoir rompu les liens qui l’assujettissaient à une puissance étrangère, commence pour ce peuple une autre tâche historique , aussi importante que la première, mais encore plus difficile à mener à bien car c’est un travail de longue haleine et un processus semé d’écueils souvent imprévu : il s’agit de trouver sa propre voie de développement et de savoir y avancer résolument.

A l’ intérieur, surgit le risque de l’accaparement des fruits de la révolution nationale par un petit groupe d’hommes qui s’érigeraient en nouvelle classe dominante. De l’extérieur, viennent les tentatives, ouvertes ou sournoises, des groupes dirigeants de l’ancienne métropole ou d’une autre grande puissance impérialiste, sinon pour restaurer l’ ancien régime, du moins pour aménager un ordre voisin de manière à perpétuer à leur profit des rapport d’inégalité.

La persistance et le degré de rentabilité de ces rapports de domination et de dépendance, ou la consolidation et le succès de l’œuvre de développement harmonieux sont largement déterminés à la fois par le degré de conjonction et la force des groupes réactionnaires locaux et étrangers d’une part, par le niveau de conscience et d’organisation, par la capacité combative, des forces de progrès, d’autre part. Dans le premier cas, une indépendance nominale sert de feuille de vigne pour cacher la pérennité des aspect fondamentaux des rapports de caractère colonial : c’est le NEO COLONIALISME. Dans l’autre cas se poursuit la décolonisation sans euphémisme, comprise comme processus de destruction des structures imposées au seul profit d’une puissance extérieure et d’édification d’une formation économique et sociale qui peut satisfaire les besoins du peuple.

Les nombreux soulèvements populaires et coups d’états militaires qui jalonnent l’histoire contemporaine de l’Afrique semblent indiquer que les jeunes nations issues des indépendances n’ont pas trouvé leur compte dans les différents régimes politiques post coloniaux. En somme que les débuts des peuples Africains dans la vie indépendante aient été accompagnés de tâtonnements, de faux pas et même de chutes, il n y a là rien de particulier. Même les états de l’Amérique hispanique et portugaise ont connu des vicissitudes analogues. Tous les peuples ont connus des commencements difficiles ; et ce n’est pas l’héritage obéré, laissé par plusieurs siècles de dominations coloniales esclavagiste

et raciste clos par quelques années de violentes secousses révolutionnaires qui pouvaient prédisposer les nations Africaines à constituer une exception à la règle.

Au lendemain de la proclamation de l’indépendance, les problèmes posés aux jeunes états Africains étaient complexes et ardus. L’exploitation, sans aucun ménagement, du sol(café, cacao, hévéa, palmier à huile, etc…) et du sous sol (or, diamant, uranium, pétrole, fer, cuivre, etc …) de l’ Afrique avait enrichi la bourgeoisie métropolitaine. Mais par suite des dévastations consécutives aux guerres d’indépendance souvent suivies de guerres civiles, les populations d’Afrique n’ont hérité que de surfaces ravagées, de manufactures anéanties et de villes en ruines ; de plus les colons avaient emporté en métropole des capitaux frustrant ainsi les nouveaux états des derniers fonds nécessaires à la reconstruction. Notons que la grande majorité des Africains n’ était pas formé. Ainsi ce peuple était placé devant la lourde tâche de construire presque de toute pièce les bases matérielles et techniques de son développement sans pouvoir bénéficier de l’aide désintéressé des Grandes puissances.

En 2017 les revendications séparatistes et indépendantistes qui se passent dans certaines parties de l’Afrique devraient être faites de manière pacifique sans sacrifier l’école et la jeunesse. L’indépendance politique de l’Afrique peut être considérée comme acquise ; avec en métropole un chef à peine plus âgé que le fils cadet de nombreux dirigeants Africain et qui de plus avait à peine commencé son cycle primaire quand ces potentats sont arrivés aux affaires. L’Afrique est aujourd’hui prisonnière de ces multinationales qui gèrent ports, aéroports et chemin de fer meurtriers en Afrique . Les financements participatifs ont permis à l’Egypte et à l’Ethiopie de financer respectivement les travaux d’extension du canal de Suez et de construction d’une centrale hydro-électrique de 6000 mégawatt équivalent à 6 centrales nucléaires de 1000 mégawatt chacune. Il est question d’utiliser le réseau de la Poste rurale pour lever auprès des populations rurales et urbaines les fonds nécessaires au financement des projets dits structurants. Les ingénieurs Africains sont suffisamment compétant pour réaliser les travaux ,en effet l’extension du canal de Suez et la centrale hydroélectrique en Ethiopie ont été fait par l’expertise locale.

La Bible dit dans Philippiens 4 :12 « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l’abondance, partout et en toutes circonstances j’ai appris à être rassasié et à avoir fain, à être dans l’abondance et à être dans le besoin. »

Ce passage de la Bible était le verset mémoire du très célèbre et regretté CAPITAINE PRESIDENT du Pays Des Hommes Intègres.

En Afrique on dit aussi que « celui qui porte les œufs sur la tête ne cherche pas les problèmes »

Le groupe sociologique auquel j’appartiens dans mon pays doit savoir aujourd’hui et plus que par le passé ou se trouve ses intérêts et cesser de payer les factures des guerres civiles ,désobéissances civiles et villes mortes que mon pays a connu ces 60 dernières années. Le véritable pouvoir c’est le pouvoir économique ; celui qui tient l’économie et la presse tient le pouvoir le camp d’en face n’a que la force publique (armée et police) qui peut facilement se retourner.