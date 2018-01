Cameroun,BangangtÃ©: L'OMS offre un HÃ©mogramme Haute dÃ©finition Ã  l'hÃ´pital de District :: CAMEROON

Cameroun,Bangangté: L'OMS offre un Hémogramme Haute définition à l'hôpital de District :: CAMEROON Vendredi 19 Janvier 2018, l'hôpital de District de Bangangté a reçu un appareil flambant neuf des mains de la Présidente du Comité de gestion Madame Célestine Ketcha Epse Courtès, Maire de la Commune de Bangangté, fruit du Partenariat OnuSida - OMS et la Mairie de Bangangté. L’origine de ce don remonte de la visite en Juillet 2016 à Bangangté du Dr Mulanga Tsidibi Claire, Directrice Pays ONUSIDA résidant au Cameroun à la Commune de Bangangté. Madame le Maire en sa qualité de Présidente du Comité de gestion de l'hôpital avait conduit son hôte pour une visite de l’hôpital de Bangangté. Arrivées au laboratoire de cette institution hospitalière les deux Dames vont découvrir que le seul Hémogramme de cet hôpital était en panne. L'occasion sera ainsi donné au Maire Ketcha Courtès de plaider auprès du Docteur Claire Pour la dotation d'un autre appareil à l'hôpital. De retour à Yaoundé, Dr Claire Mulanga va saisir dans l'urgence le Dr Roungou Jean Baptiste, Représentant résidant de l'OMS au Cameroun. Sept mois seulement après ce Plaidoyer l'appareil est acquis et mis en route pour la Ville Onusienne du Meilleur Service Public. Cérémonie riche en couleur

L'esplanade du bâtiment principal de l'hôpital a servi de cadre de la cérémonie de réception de l'automate. Dès neuf heures, les populations se sont massivement dirigées vers l'hôpital d'où le personnel de blanc vêtu attendait avec un air d'impatience l'arrivée de la délégation officielle qui avait d'abord rendu une visite de courtoisie à Monsieur le Préfet du Ndé. Conduite par le Maire, la délégation sera accueillie.

le Docteur Bouba, Médecin Chef Directeur de l'hôpital présidera la cérémonie ensuite, en donnant la parole à Madame le Maire qui va ouvrir le bal des allocutions, avec émotion le Merci grandiose adressé à Sa sœur Dr Claire Mulanga qui a promis et réalisé sa promesse n’aura pas de Fin. Reconnaissance au nom des populations qui n'iront plus à Bamenda, Limbe ou Yaoundé pour ces examens. Au Representant de l'OMS, Mme le Maire de Bangangté profitera de l'occasion pour inviter les nouvelles personnes arrivées à Bangangte à s'inscrire sur Les listes électorales réouvertes depuis Le 1er janvier.

Pour le Dr Roungou Jean Baptiste, Représentant de l'OMS, très ému par les propos du Maire, sa prise de parole fera retracer l'origine de l'arrivée de cet important appareil à Bangangte. Il va tout simplement confirmer l'histoire relatée par le Maire et dire sa joie d'être à Bangangte et répondre à l'appel du Chef de l'Etat repris. Dans son discours, Dr Roungou Jean Baptiste exprimera sa satisfaction de voir l'hôpital recevoir cet appareil tel un nouveau-né dans une famille. « Cet automate, dira-t-il, est exactement le même qu'on retrouve dans les hôpitaux de référence comme les hôpitaux généraux de Yaoundé et Douala, les centres hospitaliers universitaires. Il peut sauver 60 vies humaines en une heure et ses performances sont telles que les malades qui souffrent n'iront

plus à Yaoundé, Douala ou autres villes pour avoir un hémogramme pour la numérisation de la formule sanguine. » Son utilisation peut aller au-delà des activités de soins aux malades de VIH et inclure la réalisation des travaux de recherche » dixit Dr Jean Baptiste Roungou. Le Docteur Bouda transmettra enfin au chef de service Laboratoire cet hémogramme modèle BC 30, est un appareil automatique à 21 paramètres. Le Maire au nom des populations remettra deux Cadeaux symboliques aux distingués hôtes bienfaiteurs de la Commune. Voilà les fruits de la coopération dont Bangangté ne cesse de tirer profit pour la population dans Le cadre de l'exercice des Compétences transférées par la Décentralisation en marche au Cameroun.