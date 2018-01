CAMEROUN :: De nouveaux services Ã  lâ€™hÃ´pital laquintinie de Douala :: CAMEROON

CAMEROUN :: De nouveaux services à l’hôpital laquintinie de Douala :: CAMEROON Depuis peu, l’établissement hospitalier a entamé sa mue. Avec pour objectif majeur la satisfaction des patients et l’amélioration des conditions de vie à l’hôpital. Reportage.

Une sécurité assurée

Rien ne sera plus comme avant, pourrait on dire. A l’entrée de l’hôpital, des guichets automatiques sont installés. Dans l’enceinte de l’établissement, se trouvent, nouvellement installés un bureau de Campost et un supermarché Kado. Notre objectif est « améliorer les conditions des malades et gardes-malades dans l’enceinte de l’hôpital », nous a confié un agent. La police veille au grain « Nous sommes là pour sécuriser les malades et leurs gardes pendant leur séjour à l’hôpital » Et rassure. Il faut sortir des sentiers battus d’uns stigmatisation qui avait fini de passer à l’opinion l’idée d’un hôpital vers la descente aux oubliettes

De nouveaux services

« L’hôpital ne renait pas de ses cendres, il subit des transformations, des innovations sont entreprises pour des bonnes conditions et du personnel et des patients » Et Christian Tankem qui est là depuis deux semaines comme garde-malade est ému « J’avoue que je ne reconnais pas l’hôpital Laquintinie. Au quartier, on a une mauvaise idée depuis le drame de Koumatekel qui s’est produit ici. Il faut déjà balayer cette idée. Il n y a qu’à voir l’entrée pour voir que deux banques se sont installées. Il y a une nette amélioration dans les services, au-delà des soins prodigués aux malades. Le supermarché Kado est là, ou les gardes-malades trouvent de quoi manger à toute heure. Avant, il fallait sortir même à des heures tardives pour se procurer la nourriture, c’est un gros avantage.

Bien plus et Martin Lingock témoigne « Il y a quelques années, lorsque notre père s’est fait opérer dans cet hôpital, mon frère ainé s’était fait agressé par les malfrats alors qu’il était sorti dans la nuit pour trouver l’argent dont on avait besoin pour les soins de notre père. Cette fois, je suis agréablement surpris de voir des guichets de banque à l’entrée de l’hôpital » Une innovation qui, au-delà de la question sécuritaire dont elle apporte la solution, résout le sempiternel problème d’approvisionnement dans un hôpital ou l’urgence est vitale et peut s’avérer fatale « avant, on venait à l’hôpital avec de quoi subvenir aux premiers soins du malades. Maintenant, avec la possibilité de transactions, on peut avoir de l’argent en temps réel sans courir le danger de se faire dérober »

L’informatisation.

Des avantages et bien d’autres qui ont remis à l’hôpital Laquintinie son rayonnement d’entant. Ici on ne pense pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres innovations sont en cours de réalisation. Notamment l’informatisation totale et la mise en ligne de l’hôpital. Ce qui permettra aux parents éloignés de s’occuper des factures des malades internés à l’hôpital aux moyens des transactions électroniques.