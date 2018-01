CAMEROUN :: David Pierre Eto’o : “Je quitte l’équipe nationale, mais pas ma retraite” :: CAMEROON Le joueur de 30 ans a joué ses dix dernières minutes avec le maillot vert-rouge-jaune lors de ce Chan 2018, et pense déjà à autre chose qu’à la sélection.

Toute une tribune scandait le nom de David Eto’o pour réclamer son entrée en jeu lors du dernier match des Lions A’ face au Burkina Faso ce mercredi 24 janvier 2018 à Tanger. La blessure du jeune Ngoundo Billè Black William a aidé Rigobert Song et son staff qui réfléchissaient sur qui envoyer dans l’aire de jeu pour la conquête de la victoire dans ce dernier match de groupe D. Du poste pour poste finalement, David Eto’o doit faire son entrée en jeu pour dix dernières minutes pour le soulagement de ses fans dans les gradins. Si la sélection en équipe nationale de David a toujours été un sujet de discussions des fans de foot du monde entier, son premier supporter a toujours été la super star mondiale Samuel Eto’o : « David est plus talentueux que moi. Il est seulement moins concentré. Pour le foot, il connaît jouer ».

Un talent qui n’a pas convaincu plusieurs dirigeants de clubs en Europe où il est passé sans réel succès. De retour au pays depuis deux ans, il s’est donné une autre discipline qui lui a permis de porter le brassard de l’Union sportive de Douala. Mais malgré ses quelques prouesses (plusieurs buts sur coups- francs cette sai- son) et sa sélection en équipe A’ pour ce Chan, il n’arrive pas à éviter les questions ayant un lien avec son aîné de star : « Samuel c’est Samuel, David c’est moi. Le poids de son nom ne me dérange pas, je suis là pour rendre service à mon pays », répondait-il en conférence de presse avant le match face à l’Angola.

Mais après plus de onze années passées avec (de manière intermittente) le maillot des équipes nationales du Cameroun, le joueur de 30 ans commence à penser à autre chose : « Je ne sais pas si je prends ma retraite, mais je suis déjà âgé. Je pense que l’année prochaine je ne serai plus avec la sélection des A’, je ne prends pas ma retraite. Je suis là, s’ils peuvent compter sur moi, je répondrai. Je suis comme un leader aussi. Tout ce que je peux souhaiter à notre équipe, c’est tout le bonheur. Pour ceux qui seront là pour les années à venir, qu’ils se mettent au travail et le meilleur reste à venir », a-t-il lancé. David Eto’o avait déjà été de la sélection du Cameroun des U20 lors de la Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie au Congo Brazzaville.

Il avait pour coéquipiers Benjamin Moukandjo, Alexandre Song et autres Nicolas Nkoulou. Cela fait donc plus de onze années à porter les couleurs du pays, et peut-être le temps de prendre la porte de sortie. Mais son avenir proche se trouve toujours dans le football : « Nous allons aller jouer notre championnat, j’ai déjà un match de Champion’s league le 10 février, il faut tourner la page du Chan ». David Eto’o vient de signer dans Eding Football Club de la Lékié, le club champion du Cameroun en titre. Un contrat dit-il avec une prime de signature de dix millions FCfa.