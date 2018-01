CAMEROUN :: Minrex, un volcan en Ã©bullition :: CAMEROON

CAMEROUN :: Minrex, un volcan en ébullition :: CAMEROON Le fonctionnement de ce ministère de souveraineté est plombé par la corruption, l’inertie et la malgouvernance. Des diplomates exaspérés ont décidé de violer l’obligation de réserve.

La diplomatie est discrète, mais pas secrète. Au nom de ce sacro-saint principe, les diplomates parlent d’ordinaire peu. Mais parce que les maux qui minent le ministère des Relations extérieures (Minrex) semblent avoir atteint leur paroxysme, certains diplomates se font le devoir de rappeler que l’obligation de réserve ne doit pas se muer en obligation de silence. C’est la posture adoptée par certains cadres du Minrex, à l’instar de Georges Bekono Nkoa, ministre plénipotentiaire. Dans une correspondance au vitriol adressée au Minrex début janvier, l’ex-conseiller technique numéro un limogé sans élégance le 17 octobre 2017 se fait le porte-voix de tous ces diplomates qui souffrent dans leur chair en silence. Mais il n’a pas attendu sa disgrâce pour se dresser contre l’immobilité érigée en règle dans ce ministère. Il n’est qu’à se rappeler que la Conférence des ambassadeurs s’est tenue pour la dernière fois du 27 au 30 mars…1985. Et ce n’est pas faute d’instructions données par le chef de l’Etat, « dont l'importance et l'urgence ont été annoncées à l'issue du Conseil des ministres de 2005, réitérées en 2008 et assorties du budget afférent ».

Or, souligne l’ex-conseiller technique, « la complexité de certains dossiers ne peut être abordée nulle part ailleurs que dans ce cadre : le redimensionnement de la carte diplomatique camerounaise, la redéfinition des principes, la mise à jour du statut, la modernisation de la gouvernance des ressources humaines notamment le sort des conjointes et conjoints des agents en poste à l'étranger, les profils de carrière des AAE et des autres cadres en service dans le département, etc. ». Georges Bekono Nkoa ne comprend pas que « 33 ans après la tenue de la dernière Conférence, nous n'ayons pas pu trouver l'intérêt de réunir cette plateforme de réflexion, de concertation et d'évaluation de l'action diplomatique d'un pays qui, en compétition avec les autres, a résolu d'entrer dans l'émergence à l'horizon 2035 ! »

Pas surprenant alors que des diplomates au bord de la retraite se plaignent, sous cape, d’être encore régis par un décret de…1975, qui ne les loge pas à la même enseigne que d’autres corps de souveraineté. Il a fallu attendre pratiquement une décennie pour enfin procéder en novembre 2017 aux nominations, encore qu’elles ne concernent pas les chefs de missions diplomatiques. Conséquence : alors que la diplomatie se veut dynamique, en perpétuel mouvement, au Cameroun elle confine à la sédentarité. Le principe de rotation, rigoureusement respecté dans presque tous les pays, est bafoué au Cameroun. Du coup, presque partout, les diplomates camerounais sont les doyens du corps diplomatique. Autant dire que la gestion des ressources humaines est le talon d’Achille du Minrex, qui a pourtant connu ces dix dernières années un accroissement de ses effectifs, «en jeunesse, en qualité et en diversité.»

DIPLOMATES DÉMOBILISÉS

C’est un secret de polichinelle dans ce ministère que beaucoup de jeunes diplomates sont démobilisés, se tournent les pouces en cachant mal leur désillusion, source « de conflits et d'explosions potentielles dont les mèches sont déjà allumées au travers des différents "murs de Berlin" qui se sont déjà érigés, çà et là, dans les esprits de ceux-là, bien nombreux, qui ont du reste le sentiment bien justifié d'être abandonnés. »

Georges Bekono Nkoa, comme d’autres, pense que « la promotion des jeunes (25 - 50 ans) est une autre réalité que nous devrions sortir des salons feutrés sans nullement forfaire à quelque obligation de réserve! » Pour lui, avec une moyenne d'âge des personnels tournant autour de 30 ans, « il serait juste que la jeunesse soit reflétée à 20% des postes d'ambassadeurs et que le poste de SG revienne à un jeune entre 25 et 45 ans maximum! Le voeu est que des propositions dans ce sens soient faites au chef de l'Etat pour une cure de jouvence salutaire dans la symbolique d'une solidarité intergénérationnelle dans la conduite des hautes affaires de notre pays ».

SCANDALES À RÉPÉTITION

Au Minrex où, à en croire Georges Bekono Nkoa, règne « la servilité ambiante et ses compromissions viles », elle est bien réelle, « cette frénésie de scandales de caniveaux couplée à une impunité tout aussi scandaleuse, qui ont trouvé demeure dans nos entours, ces deux dernières années, comme dans un film en accéléré ! » Le ministre plénipotentiaire, qui revendique une carrière de 28 ans, pointe « 60 jours de frais de missions fictives au cours du seul exercice budgétaire 2017, touchés sur mes noms et matricule, à mes dépens et préjudices, au moment même où j'effectue des déplacements, sans frais, pour représenter votre Excellence ! ».

Des malversations bien connues aussi dans certaines représentations diplomatiques du Cameroun. Autant dire que si certains maux peuvent être dus au fait que certaines décisions dépassent le cadre des compétences du ministre, d’autres relèvent de sa responsabilité personnelle. Autant pointer l’inertie du Minrex, à en juger par les grincements de dents que suscitent la distance qu’observe Lejeune Mbella Mbella avec ses collaborateurs. Qui souhaitent que le ministre tienne au moins une réunion mensuelle de cabinet lui permettant d’évaluer «l'action de ses collaborateurs et nourrir leur gouverne sur l'objet de vos audiences et déplacements à l'étranger, exceptés ceux qui auraient reçu le sceau de secret d'Etat ». Comme le faisaient ses prédécesseurs.

Alors que le président de la République incite son gouvernement à communiquer, d’aucuns notent qu’au Minrex on se complait plutôt dans un déficit communicationnel. Ceux-là estiment qu’il était opportun de communiquer abondamment sur les actes présidentiels du 07 novembre «pour permettre d'expliquer à l'opinion publique comment le chef de l'Etat, par l'outil diplomatique à sa commande », aborde certains défis majeurs du moment. Georges Bekono Nkoa cite le cas de la crise qui secoue les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Si par les actes du 07 novembre le chef de l'Etat a promu à des postes majeurs à l'étranger, et en proportion équitable, des jeunes cadres compétents anglophones, c'est aussi pour réaffirmer, aux yeux du monde entier, la nature biculturelle d'un Cameroun un et indivisible! » note-t-il. Comme s’il était dans le secret des dieux, il révèle que « le mouvement des ambassadeurs en préparation reflète déjà lui aussi cette noble intention de placer nos collègues anglophones à des postes clés ».

En somme, la coupe des récriminations des diplomates, tant de la jeune que de la vieille garde, semble aujourd’hui pleine.