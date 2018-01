Cameroun, Gestion des ordures mÃ©nagÃ¨res: Hysacam reprend du service...mais :: CAMEROON

Cameroun, Gestion des ordures ménagères: Hysacam reprend du service...mais :: CAMEROON Ce retour sur le terrain de la collecte des ordures ménagères s'explique par l'apurement d'une partie de sa dette par l'Etat du Cameroun.

« Les bons comptes font de bons amis ». Cet adage s'est une fois de plus vérifié dans la collaboration entre l'État et la société Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam). Cette dernière qui réclamait un peu plus de 5 milliards de FCfa à l'État répondait depuis plusieurs semaines aux abonnés absents dans le registre du ramassage des ordures ménagères à Yaoundé notamment.

Résultat, la salubrité en avait pris un sacré coup. Valant à la ville, des qualificatifs pas tendre. Comme : « Yaoundé ville poubelle, Yaoundé ville sale ». La moitié de la créance a été épurée et les équipes d'Hysacam ont repris du service.

C'est le constat fait par Jean Claude Mbwentchou, ministre de l'Habitat et du développement urbain, le jeudi 11 janvier 2018 lors d'une descente de terrain qui l'a conduit dans les sept arrondissements du Mfoundi et les environs. Notamment dans les quartiers et marchés Etoudi, Manguiers, Nsam, Mendong, Nkoabang et au Centre de stockage de déchets d'Hysacam à Nkolfoulou (Soa).

Il s'agissait pour le ministre et sa suite constituée entre autres de Marie Rose Dibong, Secrétaire d'État en charge de l'habitat; Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé ; Claude Eboute Mbappè, directeur régional d'Hysacam..., de vérifier l'effectivité de l'instruction gouvernementale relative à la collecte, le ramassage et le traitement des ordures ménagères par Hysacam. L'entreprise a repris du service et « il y a une embellie », se félicite le Minhdu qui toutefois a instruit au délégué du gouvernement de remédier aux différents manquements liés au nombre insuffisant de réceptacles (bacs à ordures) et en créant des centres de transbordement des ordures dans chaque localité, et des lieux de décharge loin des domiciles.

Tsimi Evouna devrait aussi réfléchir sur la possibilité d'impliquer les mairies et les organisations de la société civile dans les opérations de collectes et de pré-collecte des ordures ménagères. A Hysacam, le Minhdu attribue la mention « doit mieux faire » en raison du constat des poches de résistance.

Satisfaits de ce retour de la propreté, les habitants de Yaoundé très amères ces derniers temps au regard du niveau de l'insalubrité ne cachent cependant pas leurs inquiétudes quant à la pérennité de cette embellie. Elles fondent leurs inquiétudes sur le reliquat de la créance et se demandent combien de temps Hysacam va pouvoir tenir avec seulement la moitié de la dette épurée.