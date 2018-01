RDPCC: Rassemblement DÃ©mocratique des Populations du Cameroun pour le Changement: RÃ©action de Robert Messi suite Ã  l'actualitÃ© rÃ©cente :: CAMEROON

RDPCC: Rassemblement Démocratique des Populations du Cameroun pour le Changement: Réaction de Robert Messi suite à l'actualité récente :: CAMEROON Permettez moi avant toute chose de donner mon point de vue par rapport aux évènements récents. Je renouvelle ici mon soutien à l'écrivain Patrice Nganang pour le combat sans concession qu'il mène sur les réseaux sociaux et sur le terrain contre le régime liberticide du Président Paul Biya. Sous le coup de frustrations et d'exaspérations multiples.

On peut comprendre que quelque part ses paroles ont dépassé sa pensée. Nous sommes tous des êtres humains faits de chair, d'os et de sang. Nous ne sommes pas des blocs de glace. Nous ne pouvons pas rester de marbre quand nous sommes violemment interpelles. S'agissant maintenant des évènements récents qui se sont déroulés à l'Assemblée Nationale, je voudrais dire ici, dans le même ordre d'idées que je comprends totalement la colère saine de l'Honorable Patricia Ndam Njoya tout comme je déplore que les journalistes du Café Politique aient été contraints d'improviser une interview à ciel ouvert avec elle à l'entrée des locaux de l'hôtel des députés dont l'accès leur a été interdit. De telles situations ne sont pas dignes et ne rehaussent pas l'image d'un pays qui se dit démocratique.

PLAIDOYER POUR UN DIALOGUE NATIONAL POUR RESOUDRE LA CRISE ANGLOPHONE DISCUTER DE LA FORME DE L'ETAT ET DES CONDITIONS DE NOTRE INDEPENDANCE MONETAIRE ET ENFIN PREPARER LES PROCHAINES ECHEANCES ELECTORALES.



CRISE ANGLOPHONE



Consentir aux Anglophones une large autonomie politique pour leur permettre de gérer eux-mêmes leurs affaires et dans le même temps négocier avec eux un partage équitable des revenus pétroliers.

Autonomie politique:

Un Premier Ministre Anglophone, Chef d'un Gouvernement Anglophone, Responsable devant un Parlement Anglophone serait la plus haute autorité politique dans la partie anglophone du pays. Il serait nomme par décret par le Président de la République mais pour gouverner il devra demander et obtenir la confiance du Parlement anglophone devant lequel il est responsable. Selon le même principe le premier Ministre anglophone ne pourra pas une fois nomme être demis de ses fonctions par le Président de la République. Sa démission ne pouvant qu'après un vote de défiance du Parlement anglophone auquel il doit sa légitimité.

Partage équitable des revenus pétroliers:

Des négociations doivent être menées en toute bonne foi avec la partie anglophone pour un partage gagnant-gagnant des revenus du pétrole pour éviter les frustrations et les récriminations de toutes sortes.

Si les deux conditions précédentes (large autonomie politique et partage équitable des revenus issus du pétrole) sont réunies a notre humble avis la crise anglophone se résoudra d'elle même.

LARGE AUTONOMIE DANS LA PARTIE ANGLOPHONE, FORTE CENTRALISATION DANS LA PARTIE FRANCOPHONE

La partie anglophone jouirait ainsi comme nous le proposons ici d'une large autonomie politique. Mais qu'en serait il de la partie francophone?Nous proposons a l’inverse le maintien de la forme fortement centralisée actuelle du pouvoir dans la partie francophone du pays. En d'autres termes nous préconisons le statut quo a défaut d'une dose de décentralisation qui pourrait être différée.. Il y aurait ainsi pour l'instant coexistence de deux systèmes différents de gestion politique au sein d'un même pays.



INDEPENDANCE MONETAIRE

Le moment est venu pour le Cameroun de couper le cordon ombilical qui le lie a la zone franc,de recouvrer sa souveraineté monétaire en créant sa propre monnaie, quitte a ce que celle ci soit dans une seconde étape soit proposée pour adoption comme leur monnaie nationale aux autres Etats membres de la Cemac.Je peux proposer une solution clefs en main et reste a la disposition du Gouvernement actuel ou de tout futur gouvernement pour avec d'autres experts contribuer a l'accomplissement de cette haute mission.

SUBORDINATION DE LA TENUE DES ELECTIONS PREVUES EN 2018 A L'ORGANISATION D'UN DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF ET SANS TABOUS.

Paul Biya n'a nullement l'intention de laisser se tenir le dialogue national inclusif et sans tabous comme le souhaitent l'immense majorité de camerounais. Il préférera bien évidemment maintenir le statut quo qui l'arrange pour pouvoir gagner sans le moindre risque les prochaines élections grâce aux multiples manipulations électorales auxquelles il nous a habitues pendant ses 3 décennies de règne sans partage à la tête du pays. Le seul moyen de sortir de ce cycle malsain serait de créer dans le pays un rapport de force pour contraindre le dictateur à négocier. Il faut donc que des manifestations pacifiques soient planifiées et organisées dans toutes les régions du pays et pas seulement anglophones pour réclamer la tenue d'un dialogue national inclusif et sans tabou mieux d'une conférence nationale souveraine. C'est ce que je recommande ici. Il vaut mieux en effet reporter les échéances électorales de quelque semaines, voir d'un mois ou deux, afin d'organiser des élections crédibles que de se précipiter dans des consultations bâclées et entachées de fraudes de toutes sortes.