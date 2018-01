Cameroun: Ã€ peine 3 ,2 % des fonds dÃ©caissÃ©s sur les 102 Milliards de FCFA disponibles deux ans aprÃ¨s la mise sur pieds du plan triennal â€˜â€™spÃ©cial jeunesâ€™â€™ :: CAMEROON

Cameroun: À peine 3 ,2 % des fonds décaissés sur les 102 Milliards de FCFA disponibles deux ans après la mise sur pieds du plan triennal ‘’spécial jeun A trois semaines de la fête nationale de la jeunesse, le gouvernement fait le bilan des promesses faites par le chef de l’État le 10 Février 2016, près de 97 % d’argent mis à la disposition du gouvernement pour des projets portés par les jeunes toujours entre les mains du ministère de la jeunesse.

«Si des jeunes qui avaient rejoint Boko Haram avaient une vraie alternative, ils n’auraient peut-être pas basculé du côté des terroristes» Hans-Peter Schadek (ambassadeur de l’Union Européenne) dans un entretien accordé à l’œil du Sahel le 24 Janvier 2017.

Ils étaient 250 jeunes camerounais revenus de Libye en Novembre 2017, des jeunes pris en otage dans l’esclavage humain en Libye, des jeunes qui par désespoir ont quitté le Cameroun pour affronter la mer, afin de réaliser le rêve d’une vie meilleure.

250 Jeunes, c’est ceux qui ont accepté de retourner au Cameroun, ils se comptent par milliers dans les pays arabes, des milliers de jeunes qui se font enrôler par les réseaux terroristes de type Boko Haram, des milliers de jeunes qui par désespoir arrivent à renoncer à la citoyenneté camerounaise et réclament la sécession, parce que le système de gouvernance dans leur pays a réussi à tuer en eux tout espoir d’un meilleur avenir.

En 2016, sur son compte Facebook, le président Paul Biya a envoyé un message à la jeunesse camerounaise, voilà le contenu ’’Un orphelin n’est pas celui qui a perdu son père et sa mère, plutôt celui qui n’a plus d’espoir’’ et pour redonner espoir à cette jeunesse, le 10 Février 2016 il a lancé le plan triennal ‘’Spécial Jeunes’’, une enveloppe globale de 102 milliard sera mis à la disposition du gouvernement.

Seulement, entre la décision du président de la république et son implémentation par son gouvernement, certains experts arrivent à se demander s’il existe une cellule d’implémentation des décisions du chef de l’état au Cameroun, indexant le premier ministre qui va attendre un an pour le lancement officiel de ce programme trienal.

Deux ans après l’annonce faite par le président Paul Biya, le constat est amer, à peine 3,2 % des 102 milliards a été décaissés, soit 3 517 666 256.

‘’Comment est-ce possible ?’’, s’interroge un enseignant à la retraite qui estime qu’il est honteux qu’avec tout le potentiel des jeunes camerounais et leur créativités qui n’attendent qu’a être soutenus, que le gouvernement soit incapable d’aller vers eux comme ils le font lors des campagnes électorales .Selon le ministère de la jeunesse, sur les 2997 projets retenus ,2150 ont reçu des financement, 847 en attente.

Ce programme de trois ans qui devait s’achever en 2019 sera sans doute prolongé, le gouvernement entend accélérer avec le processus de financement cette année électorale, ce qui va susciter les remarques d’un cadre du MRC parti d’opposition qui estime que le pouvoir comme à son habitude, vient de prouver qu’il ne travaille pas pour le bien-être de la jeunesse, mais pour le maintien au pouvoir du chef du parti RDPC . Ce qui rejoint les critiques faites par certains observateurs de la scène politique camerounaise qui pensent que les ministres camerounais travail pour se maintenir à leur postes et non pour servir l’Etat.