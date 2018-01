FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: JOURNÃ‰E CULTURELLE DES BALENGOU DE FRANCE AUX ALLURES TRADITIONNELLES

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: JOURNÉE CULTURELLE DES BALENGOU DE FRANCE AUX ALLURES TRADITIONNELLES C'est dans la commune d'Aulnay Sous Bois près de Paris que l'événement à eu lieu samedi dernier, en présence de son Chef de famille Wemba SEP TCHUISSEU Bernard. Un événement aux allures traditionnelles inspiré par son président Apollinaire NGASSA avec la grande mobilisation des fils Balengou, venus en masse avec femmes et enfants.

Après avoir présenté et expliqué les US et coutumes du village, il était également question de présenter aux publics le Kaolin(argile blanche) qui constitue l'ADN du village. Toute cette belle soirée arrosée musicalement par l'artiste Guy WATSON (MIGNONCITE) un digne fils du village qui a fait le déplacement et a réveillé plein de souvenir.