Chine-Cameroun : Les premiers pas des ordinateurs des Ã©tudiants :: CAMEROON

Chine-Cameroun : Les premiers pas des ordinateurs des étudiants :: CAMEROON Une delegation chinoise séjourne à Yaoundé un mois après la délivrance des premiers terminaux intelligents mobiles du projet de réseau informatique pour l’enseignement supérieur national de Cameroun.

On a forcément repensé ces derniers jours aux ordinateurs portables reçus au début de ce mois par un premier groupe d'étudiants camerounais. Au-delà de la polémique qui a accompagné le projet, ceftains étudiants essayent déjà tant bien que mal à se familiariser au nouvel outil, même s'il faut encore passer par quelques étapes avant la mise en oeuvre effective du projet.

"En tant qu’un projet stratégique clé pour l’amélioration du niveau d’enseignement supérieur de notre pays, le Réseau national d’éducation supérieure de Cameroun, inscrit au programme des « Grandes Réalisations » du Président Paul Biya, fixant le cadre politique de gestion des universités de type nouveau dans notre pays, revêt une importance capitale pour la construction économique et culturelle de Cameroun qui s’efforce de figurer parmi les pays numériques du monde", explique-ton côté camerounais.

Le projet de réseau informatique pour l’enseignement supérieur de Cameroun est muni de 500 000 terminaux intelligents mobiles. Le 26 décembre 2017, 80 000 terminaux intelligents mobiles ont été mis à la disposition du campus principal de l’Université de Yaoundé I et de l’Université de Yaoundé II. Leurs professeurs et étudiants pourront profiter d’un apprentissage interactif en visitant et partageant librement de différentes ressources sur Internet à travers le réseau WIFI de campus. Aider les étudiants camerounais à maîtriser la technologie informatique moderne non seulement change la pédagogie traditionnelle de nos universités et améliore l’efficacité d’apprentissage, mais encore atténue la pénurie de moyens d’enseignement moderne.

Grâce à l’acquisition et à l’utilisation des terminaux intelligents mobiles, l’enseignement camerounais entre dans l’ère numérique. Très contents de recevoir ces terminaux, certains étudiants expriment volontiers leur joie. C'est le cas de Nalingli Josione Molenba. "Nous sommes très heureux d’avoir les ordinateurs offerts par le Président, C’est vraiment un honneur. Nous présentons notre gratitude à son Excellence le Président pour tout ce qu’il a fait en faveur de la jeunesse et lui souhaitons longue vie et bonheur", declare-t-elle.

Pour Tebit Kingsley Tenhanha, « l'attitude du chef de l'État est très louable et est un exemple à suivre. Nous sommes très contents qu’il tienne aujourd’hui sa promesse, faite il y a deux ans, de nous donner des ordinateurs portables. Chaque étudiant des universités nationales possèdera son propre ordinateur. C’est comme un cadeau de Noël donné par le Président de la République, tout ce que je veux lui dire, c’est Merci». « C’est pour moi un réel plaisir de recevoir un cadeau du Président de la République. Un étudiant sans ordinateur est tout comme un paysan sans houe. Je suis reconnaissant parce que le chef d’État a rempli sa promesse et que j’ai reçu un tout nouveau ordinateur portable, grâce auquel je peux accomplir mes études sans aller au cybercafé", lance Alcho Sold Larissa de l’École Normale Supérieure de Yaoundé).

Les autres terminaux intelligents mobiles arriveront avant la fin juin et seront distribués dans d’autres campus universitaires, assure-t-on au ministère de l'Enseignement superieur. Par ailleurs, à partir du janvier 2018, les techniciens camerounais et chinois fourniront des services après-vente dans chaque université nationale. Pour faciliter l’utilisation des terminaux, il est prévu de recruter des étudiants volontaires dans les universités nationales pour organiser des formations. Les volontaires aideront plus d’étudiants à maîtriser les terminaux pour leur apprentissage.