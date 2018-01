CAMEROUN :: HÃ´pital rÃ©gional de Bafoussam : Un nouveau bÃ¢timent sort de terre :: CAMEROON

CAMEROUN :: Hôpital régional de Bafoussam : Un nouveau bâtiment sort de terre :: CAMEROON Construit à hauteur de 150 millions Fcfa par un mécène, il devra abriter l’unité de consultations externes.

L’hôpital de régional de Bafoussam vient de s’enrichir d’un nouvel équipement immobilier. Il s’agit en clair d’un R+2 dont la construction et l’équipement ont été entièrement financés par l’homme d’affaires Sylvestre Ngouchnighé.

Au cours de la cérémonie de rétrocession de l’ouvrage ce mercredi 24 janvier 2018, le ministre de Santé publique, a salué l’élan de générosité du donateur pour le geste qu’il considère comme un exemple concret de partenariat public-privé. André Mama a exhorté les autres mécènes à accompagner les pouvoirs publics dans l’amélioration des conditions de vie des populations.

Selon Sylvestre Ngouchinghé, la construction et l’équipement de cet immeuble lui ont couté la somme de 150 millions Fcfa. Il comporte outre une dizaine de salles d’accueil et de consultation des patients, sept bureaux pour le personnel de cette unité, une salle de réunion, mais aussi deux caisses et trois toilettes. «Dans la vision à long terme du gouvernement pour l’accession du Cameroun au stade de pays émergent à l’horizon 2035, le rôle du secteur de la santé est fondamental dans la mesure où il ne saurait avoir de développement sans une population en bonne santé», a expliqué l’homme d’affaire.

La construction de cette unité qui a été baptisée ‘’Pavillon Ngouchinghé’’, selon des révélations faites par le directeur de l’hôpital régional de Bafoussam, est résultat d’un plaidoyer qu’il a engagé auprès de ce mécène depuis 2015.

Et son inauguration permettra ainsi d’améliorer l’accueil et la prise en charge des patients. «Les capacités de l’hôpital se trouvaient déjà dépassées à cause taux de fréquentation qui ne cesse d’augmenter de manière exponentielle », a indiqué Gérard Tama.