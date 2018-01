CAMEROUN :: Aux anciennes gloires, la patrie ingrate : Louis Paul MfÃ©dÃ©, juste une mÃ©daille Ã  titre posthume :: CAMEROON

CAMEROUN :: Aux anciennes gloires, la patrie ingrate : Louis Paul Mfédé, juste une médaille à titre posthume :: CAMEROON L'ancien international camerounais est décédé le 10 juin 2013 à Yaoundé à l'âge de 52 ans, d'une infection pulmonaire. A l’annonce de sa disparition, ses ex coéquipiers ont délié leurs langues, pour décrier la misère dans laquelle l’ancien n°10 des Lions indomptables a vécu.

« Il a été abandonné à lui-même », s’écriait Thomas Libih, un ancien défenseur de l’équipe nationale de football du Cameroun, qui n’a de cesse regretté la mort survenue dans des conditions inhumaines de Louis Paul Mfédé.

C’est aussi, les larmes aux yeux, que l’ex-attaquant des Lions indomptables, Emmanuel Maboang Kessack s’est dit « choqué par l’absence des autorités » à la levée de corps à Yaoundé. En effet, « ceux qui ont donné au football devraient être reconnu par l'Etat. Mais, mourir dans la rue m'a fait très mal », s'est indigné quant à lui, l'ancien gardien de but et Ballon d'or africain, Thomas Nkono, en qualifiant le défunt de « garçon sympathique et charitable ».

Un immense talent s'en est allé. Dans l'indifférence totale. Ni le ministre des Sports et de l’Éducation physique de l’époque, Adoum Garoua, ni les responsables de la Fédération camerounaise de football n'avaient manifesté la moindre compassion à l'égard de Louis Paul Mfédé malade. Il est finalement décédé dans le dénuement le plus total, des suites d’une infection pulmonaire.

Une source proche de la famille indique que « Louis Paul Mfédé était devenu très maladif depuis son retour au Cameroun. Son épouse a saisi la Fecafoot, le Minsep et la présidence de la République pour qu'ils lui apportent une assistance financière pour bénéficier des examens et des soins intensifs exigibles. Toutes ses démarches sont restées vaines ».

Mais, une fois décédé, en raison d’immenses services rendus au football camerounais, Louis Paul Mfédé a été élevé au rang d’Officier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Quel cynisme de la part du Minsep qui était jusque-là resté sourd aux supplications et aux nombreux appels à l'aide d'un footballeur de légende mort après une longue et lente agonie. Triste fin pour un footballeur exceptionnel.