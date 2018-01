Miss Cameroun 2018 : Ingrid Amougou et Cie Ã  la barre dÃ¨s ce jour :: CAMEROON

Miss Cameroun 2018 : Ingrid Amougou et Cie à la barre dès ce jour :: CAMEROON Nouveau rebondissement dans l’affaire Miss Cameroun 2018. Caroline Biloa Kounou (brassard n°20) a saisi le tribunal de première instance de Yaoundé - centre administratif pour que justice soit faite. La candidate malheureuse à la finale de ce concours national de beauté du 30 décembre dernier traduit en justice dès ce jour Ingrid Solange Amougou, présidente du comité d’organisation de Miss Cameroun (Comica), Claude Abate, Me Ebenezer Mah et Aimée Caroline Nseke, respectivement président du jury, huissier de justice instrumentaire de ce concours et la Miss 2018.

C’est à 16h que se tient cette audience qui a pour objectif de faire en sorte que le mandat et les fonctions de Miss Cameroun 2018, « exercés prématurément » par Aimée Caroline Nseke, soient « suspendus jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de l’élection truquée qui l’a désignée, ainsi que sur la validité et la recevabilité de sa candidature, afin de garantir l’égalité de toutes les candidates à l’élection de Miss Cameroun 2018 », comme le renseigne l’ordonnance signée hier, 24 janvier, du magistrat Georges Théophile Timba, président du tribunal de première instance de Yaoundé-centre administratif.

Si certains voient en ce nouvel épisode l’annulation de Miss Cameroun 2018, pour Me Mang Mayi, il n’en est rien. Pour ce juriste, le sacre de Aimée Caroline Nseke ne souffre encore de rien jusqu’à ce que la décision définitive de justice tombe. Tout commence le 03 janvier dernier par une sommation de Me Georges Fleurik Essimi Zibi, conseil de Caroline Biloa Kounou, à Ingrid Solange Amougou, Claude Abate et Ebenezer Mah. On apprend que la candidate arborant le brassard n020 n’a pas été avisée par les membres du Comica dans les vestiaires de sa sélection dans le top 12.

A la suite de ce manquement, elle sera alors « mesquinement » remplacée par une autre candidate, Loriane Fokou (brassard n°19), dont le numéro n’avait pourtant pas été appelé par le président du jury. Cette candidate qui dit avoir perdu les chances de remporter la couronne va demander réparation en application des dispositions de l’article 24 du code de conduite de l’élection Miss Cameroun 2018. S’ensuivront de nombreuses négociations qui, selon le conseil de la plaignante, ne seront pas respectées par le Comica.