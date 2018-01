AFRIQUE :: La Fondation Tony Elumelu pour lâ€™entreprenariat Africain : Operation Un million dâ€™emplois

AFRIQUE :: La Fondation Tony Elumelu pour l’entreprenariat Africain : Operation Un million d’emplois Cette initiative qui court depuis 2015 est l’œuvre de Tony Elumelu, un homme d’affaire de Nationalité Nigeriane.

Créer un million de nouveaux emplois.

Son programme est plutôt ambitieux, fournir 100 millions de dollars sur 10 ans pour découvrir, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains à l’horizon 2024. Lancé en 2015, à l’initiative d’un entrepreneur de nationalité Nigériane, ce programme est la plus grande initiative de financement d’origine africaine consacrée à l’entrepreneuriat. Il vise à mettre en place un programme d'entrepreneuriat panafricain prééminent, conçu pour doter les entrepreneurs des compétences nécessaires pour construire des entreprises solides et durables. La mission étant d’Identifier, développer et créer à travers l’Afrique 10 000 startups qui ont développé des solutions ingénieuses à des défis économiques pressants de leurs communautés et pays; améliorer la vie, créer des emplois et créer des richesses et de la prospérité. Le but final : Créer 1 000 000 de nouveaux emplois et contribuer 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires à travers l'Afrique dans le cadre de notre engagement de 10 ans.

Une ambition Africaine.

Pour Tony Elumelu « Nous croyons que le secteur privé détient la clé de la libération du potentiel économique de l’Afrique. À cette fin, notre mission est de catalyser le développement économique et social de l’Afrique à travers l’entreprenariat en nous concentrant sur trois domaines: L’autonomisation des entrepreneurs, La promotion d’un leadership éclairé sur l’entreprenariat à travers le plaidoyer et la recherche fondée sur des preuves, La création d’un écosystème entrepreneurial intégré qui favorise la promotion de l’entrepreneuriat africain »

Privilegier les start-up

Pour y parvenir un programme de formation de pointe a été mis sur pied. Avec notamment, Un kit de formation de 12 semaines en ligne pour équiper les start-up avec les compétences de base pour lancer et gérer leurs entreprises. Il couvre plusieurs sujets, y compris le démarrage et la mise à l'échelle d'une entreprise, le développement des activités, la stratégie de marketing, etc. Un centre en ligne permet aux start-up d’avoir accès à des mentors de classe mondiale venant d’Afrique et de l’étranger. Les mentors ont eu à affronter des défis similaires et sont en mesure de conseiller les start-up sur la voie du succès. Un catalogue de supports, d’études de cas, de vidéos, de tâches, de modèles et d’articles intéressants. Réunions au niveau national, régional et/ou étatique pour activer la flamme entrepreneuriale et promouvoir la fraternité dans le cadre du programme.