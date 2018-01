Cameroun: 102 milliards pour le plan triennal jeunes : Une autre promesse de Paul Biya. :: CAMEROON Le Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC) avec quelques bénéficiaires lors du lancement du PTS-Jeunes

Le don de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités et la dotation spéciale de 102 milliards aux jeunes sonnent comme des slogans de campagne.

Mobiliser 1 500 000 jeunes dont 500 000 chaque année.

Le 10 février 2016, lors de son adresse à la jeunesse, Paul Biya, a annoncé la mise sur pied d’un plan triennal spécial jeunes (PTS-Jeunes) visant à « faciliter et accélérer l’insertion socio-économique des jeunes ». Doté d’une enveloppe globale de 102 milliards. Un programme, dont l’exécution a été confiée au Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC). Piloté par les Centre multiforme de promotion des jeunes (Cmpj) présents dans les 360 communes du pays et via Internet, l’Observatoire national de la jeunesse a pour mission de sensibiliser, mobiliser et orienter 1.500.000 jeunes, dont 500 000 chaque année, vers des guichets (programmes) correspondant à leurs besoins. Dans la même optique, cette structure doit mettre sur pied un dispositif efficace de promotion du statut de la jeunesse pour parvenir à une carte jeune conçue, validée et opérationnalisée. Ceci pour l’amélioration de la qualité de vie.

38 bénéficiaires pour la première année

Officiellement lancé le 11 janvier 2017, au palais des sports de Yaoundé. Un an plus tard, quelles sont les avancées dans l’exécution de cette initiative ? Il s’est accompagné d’une dotation en matériel et en ressources financières d’un montant avoisinant les 450 millions. Le plan ne compte que 37 projets pour un montant exact de 415 023 281 francs CFA , il concerne 38 jeunes sélectionnés dans 10 régions, qui sont les premiers bénéficiaires du programme

2150 bénéficiaires pour la deuxième année

D’un coût de plus de 3 milliards de F, les 2150 premiers projets bénéficiaires seront lancés dans les prochains jours. Annonce faite hier à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou, à l’occasion d’une session élargie du Comité de pilotage de l’Observatoire national de la Jeunesse (Dixt CT). Au demeurant, La mise en œuvre du PTS-Jeunes est l’une des priorités du budget 2018. Pour Levy Hervé Oyono Mbarga, inspecteur général au Minjec, rapporteur au secrétariat technique du comité de suivi du PTS-Jeunes, « 2018 connaitra une accélération particulière dans l’exécution du PTS-Jeunes.Cette accélération va se traduire par un nombre plus important de jeunes préparés, financés et appuyés dans leur installation en entrepreneuriat correspondant aux trois domaines prioritaires que sont l’agriculture, l’économie numérique, l’industrie et l’artisanat ainsi que l’innovation » On le voit bien, nous sommes loin des 500 000 jeunes chaque année.