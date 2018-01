FRANCE-CAMEROUN- FOOTBALL: ULRICH BARDOT: UN JEUNE FOOTBALLEUR CAMEROUNAIS EN DEVENIR A NANCY. Du haut de ses 1M80, le jeune Ulrich débarque très jeune à Nancy pour suivre ses parents, et comme tout bon Camerounais, il est pris du virus du Football et arpente tour à tour les stades de Blenod Les Pont à Mousson; Vandoeuvre Les Nancy; Nancy; Pagny Sur Moselle; AS Menora et Strasbourg. A la recherche d'un nouveau souffle, le jeune très entreprenant dans les stades, évolue présentement en National 3. Très ambitieux de part son talent, il est tout simplement à la recherche d'un club ou il peut évoluer encore plus haut en attendant que l'équipe nationale de son pays(LES LIONS INDOMPTABLES) lui ouvre ses portes.

Contact: Ulrich +33695654652