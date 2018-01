Cameroun: Des milliers dâ€™emploi crÃ©es et plus de 86 milliards de contrats pour les PME :: CAMEROON

Cameroun: Des milliers d’emploi crées et plus de 86 milliards de contrats pour les PME :: CAMEROON Ils sont à l’actif des PME/PMI camerounaises évoluant dans le secteur de la sous-traitance industrielle et membres de la Bourse de sous-traitance et de Partenariat du Cameroun.

Les PME/PMI camerounaises du secteur de la sous-traitance industrielle et membres de la Bourse de sous-traitance et de Partenariat du Cameroun (BSTP-CMR) ont réalisé de bonnes affaires en 2017. Les résultats publiés par la BSTP et collectés auprès des PME/PMI affiliées à cette institution situent à plus de 86 milliards de F le chiffre d’affaire réalisé par les PME/PMI. Le nombre d’emplois crée est également en hausse. Il est lui aussi passé du simple au double entre 2016 et 2017. Le nombre de grandes entreprises qui se sont engagés à recruter leurs prestataires parmi les preneurs d’ordre membres de la BSTP aussi.

L’institution compte désormais 690 PME/PMI profilées pour 215 ayant été soumis à l’analyse comparative de leurs pratiques et performances communément appelé benchmarking. La BSTP a également accompagné 351 PME/PMI pour 490 mises en relation. Le nombre de PME contractualisé a également été multiplié par trois.

De nombreuses PME/PMI ont également bénéficié de renforcement de capacité grâce aux séminaires et ateliers de formation organisés par la BSTP. Ces enseignements leur permettraient à l’avenir de gagner facilement des marchés et mieux les exécuter. Elles ont ainsi bénéficié de formations sur les techniques de management QSE et organisation des chantiers, de réponse aux appels d’offre et estimation des coûts, de cotraitance et de cautionnement mutuel et de la formation des soudeurs homologués.

Le comité d’orientation de la BSTP tenu le 22 janvier à Douala, suivi de son Assemblée générale le 23 janvier ont validé et apprécient à leur juste valeur ces acquis. Ces deux instances ont néanmoins prescrites à la BSTP de redoubler d’efforts supplémentaires pour satisfaire davantage les PME/PMI.