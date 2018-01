CAMEROUN :: La ville de Douala Ã  sa plateforme de diagnostic mÃ©dical :: CAMEROON

CAMEROUN :: La ville de Douala à sa plateforme de diagnostic médical :: CAMEROON Elle a été inaugurée le 18 janvier par le ministre de la santé publique, André Mama Fouda. C'était en présence d'un parterre important de personnalité au rang desquels, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre sénégalais de la santé.

Recherche dans le domaine médical

Située dans l'arrondissement de Douala 5ème la Pdmd est une plateforme de diagnostic médical qui intègre en son sein un laboratoire de biologie clinique de pointe, un service d'imagerie médicale complet, un service d'exploitations fonctionnelles et de consultations spécialisées. Elle est donc une réponse au déficit constaté en termes de spécialistes dans les institutions sanitaires publiques et privées dans la sous région, au Cameroun en particulier, et des formations y relatives pour la maintenance des appareils biomédicaux. Sa mission principale est sanitaire. Elle contribue à l'avancement de la recherche dans le domaine de la santé et sert de support à l'enseignement dans le cursus d'ingénierie biomédicale de l'Institut Universitaire de la côte, et se veut être un pôle d'innovation en matière de diagnostic médical, de la recherche et de la formation d'ingénieurs médicaux au Cameroun dans la zone Cemac.

Selon son Directeur général, la philosophie de la gestion de la Pdmd repose sur trois principales valeurs: " l'humanisme, le professionnalisme et la qualité. Du discours du Dr Jérémie Solle, on retiendra que la plateforme de diagnostic médical de Douala prône une prestation empreinte d'humanisme. Dans son organisation, la Pdmd se mobilise au service de l'usager dans le respect de sa dignité. Et par ailleurs elle assure que son personnel soit fier et heureux d'appartenir à l'établissement, a-t-on appris.

Un plateau technique de pointe

Profitant de sa tribune, le Dr Jérémie Solle a déclaré à l'esplanade de la Pdmd que le professionnalisme inclut des qualités, notamment la responsabilité, la qualification, la compétence, la créativité et l'efficacité qui permettent à chaque intervenant dans son domaine de jouer pleinement son rôle au sein de l'établissement. Outre la responsabilisation individuelle, la Pdmd mise sur le travail en interdisciplinarité, le partage et l'intégration de savoirs diversifiés et complémentaires ainsi que sur la synergie des expertises, pour optimiser sa réponse aux besoins de ses usagers et accroître de façon continue la qualité des services.

Évidemment que la qualité traduit la quête perpétuelle et ambitieuse de l'excellence de la plateforme de diagnostic médical de Douala. Elle consiste à mettre en œuvre les meilleures pratiques, sous-tendues par un plateau technique de pointe, au sein de toutes les unités fonctionnelles de la Pdmd. Ceci afin d'assurer la satisfaction des usagers et des partenaires, la minimisation des risques et utilement l'efficacité globale de la plateforme.

Formation et services médicaux.

Dernière née du groupe Iuc-Cefti crée par Paul Nguimezap, président du conseil d'administration, la plateforme de diagnostic médical de Douala a double vocation. La formation et les services médicaux. D'où la présence à cette cérémonie d'inauguration officielle du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Fame Ndongo.

l'Institut Universitaire la côte qui est un établissement privé d'enseignement supérieur formant des étudiants de niveau Bac+2, +3 +4 et 5 depuis 2002, s'appuie sur la plateforme technique de pointe dont dispose la Pdmd, afin d'approfondir les notions pratiques des étudiants de la filière ingénierie biomédicale, fruit des partenariats avec l'Université de Tor Vergata en Italie, Sharda University en Inde et Hei de l'île en France. Grâce aux trois années passées à l'Iuc et les deux dernières soit en Inde, soit en Italie ou en France, ces étudiants pourront apporter des solutions efficaces à ce problème.

A-t-on appris de la voix la plus autorisée du groupe Iuc/Cefti, Paul Nguimezap. Si on s'en tient aux propos du PCA, la Pdmd offre un plateau technique de pointe dans toutes les unités fonctionnelles aux praticiens du Cameroun et de la sous région Afrique centrale afin de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de santé publique en la matière.