Cameroun: Cameroun: neuf agents de l'administration portÃ©s disparus dans la rÃ©gion du sud-ouest :: CAMEROON

Cameroun: Cameroun: neuf agents de l'administration portés disparus dans la région du sud-ouest :: CAMEROON Au Cameroun, on est sans nouvelle depuis bientôt plus d'un mois de neuf employés du bureau de recherche d'étude et de contrôle géotechnique de Yaoundé.

Parti en mission dans la région du sud-ouest, ils n'ont plus donné de nouvelle depuis le 05 décembre.

Les familles des disparus craignent qu'ils aient été des victimes collatérales de la crise anglophone.