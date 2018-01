CAN au Cameroun : le rapport de la CAF prÃ©sentÃ© le 2 fÃ©vrier au Maroc :: CAMEROON

CAN au Cameroun : le rapport de la CAF présenté le 2 février au Maroc :: CAMEROON Le rapport des experts de la Confédération africaine de football (CAF) et du cabinet Roland Berger qui ont bouclé leur première mission d’inspection des infrastructures en vue de l’ organisation par le Cameroun de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 sera présenté le 2 février prochain au Maroc en marge de la 5e édition du Championnat d’Afrique de football (CHAN), a appris lundi APA de sources concordantes.

Le Bureau exécutif de la CAF qui siégera dans le royaume chérifien, transmettra ensuite son rapport aux autorités camerounaises en attendant sans doute l’arrivée d’autres missions d’inspection.

C’est la principale décision prise au terme de la restitution des travaux avec le Comité local d’organisation de la CAN Cameroun 2019 (COCAN).

Pendant une semaine, les membres de la CAF et les experts du Cabinet Roland Berger ont sillonné les six sites retenus pour la compétition : Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Buéa et Limbé.

Divisés en deux groupes : l’un, dirigé par Ismail Wally, le chef de mission de la CAF, dont le travail portait sur les infrastructures sportives, et l’autre conduit par Paloma Pardinelle du cabinet Roland Berger et qui s’est appesanti sur les infrastructures aéroportuaires et les hôtels.

Selon des sources proches du dossier, les travaux doivent s’accélérer dans la construction ou la réhabilitation des infrastructures retenues pour que le délai de livraison de décembre 2018 soit respecté.