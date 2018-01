CAMEROUN :: Camair-Co : Des tarifs de billet rÃ©duits pour le Gicam :: CAMEROON

CAMEROUN :: Camair-Co : Des tarifs de billet réduits pour le Gicam :: CAMEROON Le plus grand mouvement patronal du Cameroun et la compagnie aérienne ont récemment signé un contrat de partenariat dans ce sens.

En marge la 125 ème assemblée générale du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) tenue en décembre à Douala, le Gicam et la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) ont signé un accord prévoyant que la compagnie aérienne nationale « fournisse des billets à tarifs réduits sur ses lignes aux dirigeants et employés du Groupement ainsi qu’à ceux de ses entreprises membres».

A cet effet, « une remise de 10% sera appliquée sur tous les billets d’avion émis au bénéece des dirigeants et personnel du GICAM ainsi qu’à celui des employés des membres en mission officielle. Cette remise sera calculée sur le tarif le plus bas disponible», peut-on lire sur le site du Groupement. La signature de cet accord, apprend-on du GICAM, « rentre en droite ligne (de) l’un des volets du programme du nouveau Conseil exécutif qui vise à accompagner les entreprises membres via une diversification des types de services offerts par le GICAM.

Lors de son intervention spéciale au cours de cette Assemblée générale, Ernest Dikoum, le directeur général de Camair-Co a présenté le rôle et la place de la compagnie aérienne dans l’économie camerounaise. Il a aussi indiqué que la restructuration de l’entreprise se poursuivait, avec notamment l’ouverture des routes régionales et la perspective de nouvelles dessertes nationales et de lignes internationales.

Rappelons que le Gicam représente plus de 70% du mouvement patronal national. Il compte plus de 1000 membres. Cet accord est mutuellement bénéeque pour les deux structures.