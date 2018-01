Cameroun: Vers la fin du problÃ¨me des ordures Ã  Douala :: CAMEROON

Cameroun: Vers la fin du problème des ordures à Douala :: CAMEROON La communauté urbaine de Douala et l'ONG française guilde européenne du raid ont signé une convention de partenariat ce mardi 23 novembre 2018 pour pour la collecte et le traitement des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les villes camerounaises croulent sous le poids des ordures de divers ordres,ce n'est plus un secret pour personne.face à ce problème qui se fait grandissant,les autorités de la ville de Douala avec a leur tête le premier magistrat en la personne du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala le Dr Fritz Ntone Ntone soucieuses du bien être de leurs populations ont signé avec l'ONG française la guilde une convention de partenariat pour la mise sur pied du projet dénommé WEEECAM qui viendra à coup sûr donner une solution à ce problème des ordures dans un premier temps pour la ville de Douala.

À cet effet la CUD qui encadre intitutionnellement le projet va mettre à la disposition de cette ONG un espace dans l'arrondissement de Douala 5é plus précisément à Ngombè qui servira de centre de gestion des déchets industriels et centre d'enfouissement des déchets. En plus de cela des postes de collecte seront disposés dans les 5 arrondissements territoriaux de la ville,Manoka étant exempté.

C'est un projet pilote qui concerne dans un premier temps la ville de Douala avec comme objectif une quantité de 5000 tonnes de déchets recyclés par an .

Par la suite en terme d'objectifs globaux, le projet souhaite mettre en place au Cameroun une filière soutenable et reproductible de collecte et traitement des déchets d'équipements électroniques et électriques(d3e) à grande échelle dans les principales zones urbaines du pays. Sa finalité étant de démontrer la faisabilité technico-economique et la soutenabilite de ce type d'activité dans le contexte des pays en développement, afin de stimuler sa reproduction à l'international par des acteurs publics et privés. Les activités de ce projet sont donc structurées en 4 axes principaux ayant respectivement pour objectif:

-l'installation d'un système de collecte et pre-collecte à grande échelle en zone urbaine

-la mise en place d'une unité semi-industrielle de traitement durable des D3E et

- le renforcement du cadre institutionnel existant.

Ce projet s'inscrit en droite ligne des axes stratégiques de la stratégie de développement à long terme de la ville notamment celui visant a faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement.

Bien plus,il cadre avec les objectifs du thème 3 de l'agenda 21 local , visant à "agir pour un environnement respectueux de la santé''.

Selon Olivier Allard le délégué général de la guilde européenne du raid, en plus de résoudre le problème ô combien important des ordures dans la ville de Douala, ce projet va générer plus de 550 emplois pour des jeunes camerounais. Ceux ci sont la bienvenue quand on connait le contexte actuel du Cameroun en matière d'emploi.