TÃ©lÃ©phonie mobile : Une nouvelle offre Orange Cameroun :: CAMEROON

Téléphonie mobile : Une nouvelle offre Orange Cameroun :: CAMEROON Présentée vendredi, 20 janvier 2018, elle donne l’opportunité aux clients de choisir le montant des dépenses, leurs forfaits et besoins en fonction de leur budget.

Le forfait en fonction du budget

Par le passé, les clients d’Orange devaient se contenter des forfaits, offres et des prix pensés, taillés et proposés par l’opérateur l’insu de ces derniers. Les choses ne seront plus comme avant. L’abonné est désormais le boss. Cheikh Amadou Bamba Sarr, directeur marketing et communication à Orange Cameroun, «Jusqu’à présent ce qu’on proposait aux clients, c’était des offres déjà prédéfinies. On imaginait ce dont ils avaient besoin en définissant le montant qu’il pouvait dépenser, en définissant les bonus dont ils avaient besoin et surtout la durée pendant laquelle le forfait était valide. Aujourd’hui toutes ces barrières tombent. Les clients en fonction de ses besoins ou de son budget peuvent choisir de concevoir leurs forfaits eux-mêmes. Nous avons deux façons de procéder par le budget ou par le besoin»

Le choix de l’abonné

Une offre qui se veut souple et flexible qui donne toutes les manettes aux abonnés qui ont désormais le choix de concevoir leurs forfaits. Pour accéder à offre, il faut composer la combinaison # 131*4# et suivre les indications. Avec la nouvelle offre My Way qui a été présentée au siège de la direction technique de Makèpè, permettra à ses clients en fonction de leurs besoins et de leur budget de choisir et de concevoir leurs forfaits. Toute chose qui a fait dire à Tatiana Nkeng Peh, spécialiste du management des campagnes à Orange Cameroun qu’ « avec cette offre on veut vraiment marquer une rupture dans le sens où le client a vraiment la main. On redonne le pouvoir au client»