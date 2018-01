CAMEROUN :: Pr. Mathias Eric Owona Nguini : Â« Ces coalitions sont fondÃ©es sur des calculs de court terme Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Pr. Mathias Eric Owona Nguini : « Ces coalitions sont fondées sur des calculs de court terme » :: CAMEROON Les coalitions de partis ne sont pas reconnues pour présenter des candidats aux scrutins au Cameroun. Pourquoi certains partis insistent-ils néanmoins à en créer?

Si les partis persistent dans la création des coalitions même si celles-ci ne sont pas reconnues comme des cadres légaux pour présenter des candidats aux différentes élections, c’est parce que ces plateformes peuvent les aider à canaliser et à concentrer leurs forces. Elles permettent aussi de se regrouper pour avoir plus d’efficacité dans leurs actions. Notamment pour faire face à des plateformes concurrentes.

Et pourquoi de tels attelages ont-ils de la peine à peser sur l’échiquier national?

Si les coalitions se révèlent peu efficaces de manière concrète dans notre jeu politique national, c’est en raison des conditions dans lesquelles elles sont organisées et orientées. En effet, la plupart du temps, ces coalitions se construisent autour de calculs de court terme plutôt que sur la base d’accords longuement muris et négociés et nécessitant de faire émerger les convergences idéologiques ou programmatiques. Ça aussi, ça signifie que les partis se regroupent la plupart du temps en fonction des intérêts saisonniers. Et qui ne résistent pas à la durée.

A ce sujet justement, quelles peuvent-être les modalités pour voir des coalitions durables?

Pour que les coalitions soient durables, elles doivent d’abord s’envisager comme des regroupements qui doivent se transformer en des ententes basées sur des convergences d’idées, d’orientations de valeurs. Une convergence qui peut se traduire par la suite dans la mise en place d’un programme commun. Ceci en termes de programme de gouvernement. Tant que ces coalitions sont fondées sur de simples calculs situationnels et tactiques, il leur est difficile de résister dans la durée. Parce qu’en réalité, ce qui fait l’accord est trop mince entre différents acteurs.