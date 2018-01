CAMEROUN :: Sos : elle accouche de quatriples Ã  YaoundÃ© et appelle Ã  l'aide :: CAMEROON

CAMEROUN :: Sos : elle accouche de quatriples à Yaoundé et appelle à l'aide :: CAMEROON Âgée de 26 ans et originaire de Baham ( région de Ouest), k. Kemogne Jeanne Flore a accouché de trois filles et d'un garçon, jeudi dernier à l'hôpital central de Yaoundé.

Ils sont beaux, mignons, naïfs et innocents, les quatriples de Kemogne Jeanne Flore. A en croire sa maman que Camer.be a jointe au téléphone, la jeune femme qui vit à Baham et est mariée à un maçon, a quitté la région de l'Ouest pour une meilleure prise en charge de sa grossesse à Yaoundé où les hôpitaux ont un plateau technique relativement relevé.

"Elle a accouché jeudi passé à neuf heures à l'hôpital central de Yaoundé. Il s'agit de trois filles et d'un garçon. Le plus gros pèse 2,3 kg, et moins dodu, 1, 9 kg", confie tout de même le coeur plein de joie, la mère de Kemogne Jeanne Flore au reporter de Camer. be.

Selon cette dernière, la mère des quatriples reste encore hospitalisé à l'hôpital central de Yaoundé, tandis que les quatre bébés, eux sont admis au centre néonatal de la fondation Chantal Biya à Yaoundé.

Toute personne physique ou morale désireuse de venir en aide à la jeune femme mère de quatre bébés, est priée de contacter la famille au suivant numéro : (+237) 677617851.