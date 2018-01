Ordinateurs de Paul Biya : Le Dg de Sichuan Telecom au Cameroun :: CAMEROON Qiang Wenfeng va entre autres édifier les étudiants bénéficiaires du « don » du chef de l’Etat sur l’usage et la maintenance des machines.

Le directeur général de Sichuan Telecom, entreprise chinoise en charge de la fabrication des 500 000 ordinateurs PB HEV, arrive au Cameroun ce jour. Un séjour qui a été préparé en début de semaine dernière par une mission avancée des Chinois au ministère de l’Enseignement supérieur (Minesup). Laquelle avait été reçue par les officiels de ce département ministériel.

C’est à un agenda bien chargé que va se plier Qiang Wenfeng. Après une séance de travail avec les officiels du Minesup, le patron de Sichuan Telecom va animer des conférences dans les universités de Yaoundé I et de Yaoundé II-Soa. C’est en effet dans ces deux institutions académiques que la distribution des deux premières vagues de 80 000 ordinateurs (arrivés les 22 et 25 décembre derniers) a commencé. Outre les explications sur l’usage et la maintenance des machines offertes par le chef de l’Etat aux étudiants enrôlés, le patron de l’entreprise chinoise devra surtout apporter des éclaircissements sur les caractéristiques des ordinateurs PB HEV.

De fait, l’hôte du Minesup Jacques Fame Ndongo arrive au Cameroun au moment où les caractéristiques des ordinateurs qui sont dotés, entre autres, d’un processeur Intel quad-core d’une vitesse de 1,44 Ghz, d’une mémoire vive (Ram) de 2 Go, d’un système d’exploitation de 64 bits et d’un disque dur de 32 Go, alimentent la polémique au sein de l’opinion publique. Qiang Wenfeng devra donc fournir des explications complémentaires à celles de Roger Atsa Etoundi, directeur des systèmes d’information au Minesup.

Ce dernier avait expliqué que 32 Go de la nouvelle technologie équivaut à 500 Go de l’ancienne technologie. Jacques Fame Ndongo ajoutait pour sa part qu’avec les ordinateurs PB HEV, les données sont sauvegardées dans le Cloud (nuage internet). Étant au coeur de la fabrication desdits ordinateurs, Qiang Wenfeng pourra donc mieux expliquer le théorème 32 Go de la nouvelle technologie équivalent à 500 Go de l’ancienne technologie.