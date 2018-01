CAMEROUN :: Racing de Bafoussam : PrÃ¨s de deux millions FCfa collectÃ©s :: CAMEROON

CAMEROUN :: Racing de Bafoussam : Près de deux millions FCfa collectés :: CAMEROON Les projets du club ont été expliqués aux supporters et sympathisants au cours des travaux du congrès ordinaire dit de « relance » des activités samedi dernier.

Après le report du 16 décembre 2018 pour des manquements communicationnels et organisationnels, une faible mobilisation liée à la délocalisation des travaux dans la salle des délibérations de la communauté urbaine, le congrès s’est (enfin) tenu le week-end dernier à la maison de parti de Bafoussam. Ce samedi 20 janvier 2018, les congressistes, supporters et sympathisants de Racing Fc de Bafoussam se sont retrouvés dans le but de « redonner vie à leur club ».

Le congrès de cette formation sportive est, selon René Kakabi, le Président de cette équipe, un moment « d’asseoir des stratégies communes dans l’optique de reconquérir la notoriété du club dans le football camerounais. La place qui est celle de l’âme immortelle de la grande Mifi à savoir Racing Fc de Bafoussam ». Relégué en Elite Two au terme de la saison sportive dernière, Racing Fc de Bafoussam veut accéder en Elite One et atteindre la finale de la Coupe du Cameroun.

Au-delà de son accession à l’élite one, le Tout puissant de l’Ouest (Tpo) est face au défi de la construction de son siège. Un objectif classé prioritaire par le staff administratif du club. Entre autres ambitions futuristes, la construction d’un centre de formation des cadets, juniors et seniors du Racing de Bafoussam. Les statuts ont été retouchés. « C’est une réussite totale pour nous de réunir les milliers de supporters de Racing de Bafoussam. Nous invitons tous ceux qui aiment Racing à se joindre au groupe pour qu’enfin il puisse retrouver les cimes d’antan », souhaite Ernest Fotso, vice-président de l’association « Tpo pour la vie ».

« Pas de malhonnêtes, pas de conservateurs de l’équipe. Racing aujourd’hui, c’est pour tout le monde. Ce n’est plus pour une personne ou pour une famille », se félicité un supporter de l’équipe.

Pour les dirigeants de Racing Fc, la couverture du budget de 110 millions FCfa passe par la contribution des supporters et sympathisants de l’équipe. « La stratégie est basée sur les sup- porters, les fans et les contribuables. Ils doivent secourir l’équipe à travers l’esprit d’actionnariat que nous sommes en train de mettre sur pied pour recueillir les fonds. Pour l’actionnariat, nous avons prévu des parts qui seront distribués.

La part s’élève à 10.000FCfa », a expliqué Ernest Fotso. Séance tenante, une somme de 1.976.000FCfa a été collectée pour la relancer des activités du club. Cependant, aux yeux de certains participants, cette méthode archaïque de collecte des fonds ne devrait plus avoir une place au sein de Racing. Pour eux, « il faut désormais faire recours à des signatures des contrats avec des sponsors dignes en leur présentant des projets sportifs et économiques du club ». Des bases ont été mises en place pour le démarrage de la saison sportive 2018 au sein du Tpo.