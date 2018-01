FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: "LE BLUE NOTE": LE NOUVEL ESPACE DE DÃ‰TENTE DES PARISIENS EST NE DU COTE D'ASNIÃˆRES SUR SEINE PRES DE PARIS

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: "LE BLUE NOTE": LE NOUVEL ESPACE DE DÉTENTE DES PARISIENS EST NE DU COTE D'ASNIÈRES SUR SEINE PRES DE PARIS Le "BLUE NOTE" est le nouvel espace de détente en région Parisienne; à défaut d'avoir des soirées, Paris se reconverti en boîte de nuit. Et le Blue Note draine depuis bientôt un mois, les mélomanes du show. Artistes et amoureux de la danse d'ici et d'ailleurs sont ainsi conviés tous les vendredis, samedi et dimanche au 4 Rue Louis Blanc à Asnières sur Seine. Un espace de plus de 100 mètre carré qui a reçu ce samedi la visite surprise de l'association "1 pour Tous" à l'occasion de la clôture d'activité pour leur 8ème année d'existence. Un moment très convivial que nous vous invitons à découvrir.

Association "UN POUR TOUS" MOMENT DE DÉTENTE AU BLUE NOTE à ASNIÈRES SUR SEINE