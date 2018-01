CAMEROUN :: Des vendeurs de whisky frelatÃ© dÃ©mantelÃ©s Ã  Bafoussam :: CAMEROON

CAMEROUN :: Des vendeurs de whisky frelaté démantelés à Bafoussam :: CAMEROON Les fabricants de ce « poison » ont été stoppés dans leur activité le vendredi, 19 janvier 2018par les agents de la police de renseignement.

Ce gang constitué de trois spécialistes de fabrication du faux whisky répond désormais de leurs actes à la police judiciaire de Bafoussam. Ces trois hommes maîtres d’hôtels et cuisiniers ont été interpellé par les éléments du lieutenant-colonel Adolphe Bellect, du bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles de Bafoussam.

Un travail centré sur le renseignement a permis de démanteler ces spécialistes dans la fabrication de faux whisky et de faux vins. D’après les équipes menées par les éléments du bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles, il ressort que : « Cette activité mafieuse est centrée sur des mélanges sans contrôle technique destiné sur le marché de consommation. A travers des mélanges, ils fabriquent des faux whiskies et des faux vins.

« On a fait une recherche derrière les gens qui font dans du faux. C’est-à-dire ceux qui frelatent au regard du premier rapport de nos agents de renseignement. Nous sommes à la recherche de ce groupe depuis au moins un mois. D’après nos enquêtes, ces hors la loi font des mélanges des jus et du whisky. Il y’a certains qui, à la place du jus embouteillé, brûlent du sucre pour trouver la coloration.

D’autres qui, pour une bouteille, fabriquent trois bouteilles à partir d’une bouteille d’après leurs explications. Ils vont par la suite mettre cette bouteille, mélangée avec de l’eau et prendre certains colorants tout de suite pour en faire plusieurs. Immédiatement, ils font écouler leurs produits sur le marché », confie Adolphe Bellect, chef du bureau spécial de recherches et des enquêtes criminelles de Bafoussam.

Une stratégie bien organisée pour frelater le whisky de la part de ces auteurs de la malfaçon. « On prend deux bouteilles de whisky d’origine pour en fabriquer quatre à six bouteilles. Le mélange se fait avec le coca whisky. Nous le faisons à la demande des clients. Ces whiskies que nous fabriquons sont à la portée des organisateurs des cérémonies.

Les clients achètent pour des cérémonies multiples. Dès que les clients passent la commande, le processus de fabrication est lancé. Nous achetons le whisky d’origine pour faire le mélange. Les clients savent ce qu’ils achètent car le prix est relativement bas.

Nous ne les trompons pas. Ils connaissent la qualité du produit acheté. Le produit est acheté par les connaisseurs lors de l’organisation de leurs cérémonies », explique l’un des membres de ce gain démantelé à Bafoussam.