CAMEROUN :: Lionnes indomptables : La reprise se fait attendre :: CAMEROON Depuis la CAN 2016, l’équipe nationale de football féminin n’a joué aucun match alors que le staff a été remanié.

Depuis la finale de la CAN féminine en décembre 2016, perdue face au Nigeria (0-1), les Lionnes indomptables n’ont plus défendu les couleurs nationales. L’année 2017 était une année blanche et sèche dans le calendrier de la Confédération africaine de football (CAF), pour ce qui est de cette catégorie. Toutefois, certaines sélections nationales ont mis à profit ces moments pour disputer des matches amicaux comme le Nigeria, le Ghana ou encore l’Afrique du Sud. Ce qui n’est pas le cas des Lionnes indomptables. Du moins, jusqu’à ce jour.

Pourtant, en 2017, l’encadrement technique a changé. Le 2 juin 2017, Joseph Ndoko a succédé à Enow Ngachu, promu directeur général de l’Académie nationale du football. Il est d’ailleurs à sa première expérience dans le management d’une équipe féminine. Prendre la place d’un coach qui a mis plus d’une dizaine d’années dans le groupe ne sera pas aisé. L’organisation des regroupements et de quelques matches amicaux aurait certainement été bénéfique pour permettre au nouveau boss des Lionnes indomptables de prendre ses marques dans cet environnement qu’il découvre. D’autant qu’il y a un défi de taille à l’horizon.Du 17 novembre au 1 er décembre 2018, le Ghana va abriter la 11 e CAN. Les Lionnes indomptables n’entreront en scène qu’au dernier tour éliminatoire finalement prévu en juin prochain, au lieu d’avril. Quelle équipe pourra permettre au Cameroun d’obtenir non seulement son ticket pour la phase finale, mais surtout, gagner ce trophée derrière lequel les Camerounaises courent depuis tant d’années ? On sera fixé à la publication de la liste.

Fin 2016, parmi les 21 joueuses retenues pour la CAN, certaines jouaient manifestement leur dernier grand tournoi. Au regard de la régularité de Joseph Ndoko aux regroupements des U20 et U17, il y a de fortes chances que certaines d’entre elles rejoignent la sélection A. Sans compter la légion étrangère avec les joueuses comme Gabrielle Aboudi Onguene, qui a terminé 2e au Aiteo Caf Awards, Nchout Njoya Ajara, Gaëlle Engamanouit, Raïssa Feudjio, etc.

Pour se donner les chances de gagner la CAN Féminine 2018, les Lionnes indomptables devraient donner non seulement un coup d’accélérateur à leur préparation, mais aussi se donner les moyens de bâtir une équipe tout aussi conquérante que celle de 2016 .