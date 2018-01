CAMEROUN :: Coalition de lâ€™opposition : Divergences entre Akere Muna et Maurice Kamto :: CAMEROON

CAMEROUN :: Coalition de l’opposition : Divergences entre Akere Muna et Maurice Kamto :: CAMEROON Les deux leaders ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les termes d’une alliance.

Le 11 janvier dernier, Akere Muna du « Mouvement Now » et Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), se sont rencontrés à Yaoundé sur le thème de la mutualisation des forces en vue de présenter une candidature unique lors de la prochaine élection présidentielle. Selon l’hebdomadaire Jeune Afrique, les deux hommes n’ont pas tout à fait la même vision sur le sujet. Dans son n° 2976, livraison du 21 au 27 janvier, le journal rapporte qu’« alors que Muna prône une candidature unique de l’opposition à la présidentielle, Kamto juge plus prudente la mise en place d’une structure d’observation commune des bureaux de vote ».

Pour autant, les négociations se poursuivent. Jeune Afrique fait savoir que « Muna a chargé Jacques Maboula Mboya, le maire de Yabassi, des négociations avec Kamto et les autres formations d’opposition. De son côté, le chef du Mrc a contacté Kah Walla, du CPP (Cameroon People’s Party, Ndlr), et John Fru Ndi, du SDF (Social Democratic Front), dont il est prévu qu’il rencontre le secrétaire général, le sénateur Jean Tsomelou ». Dans l’entourage d’Akere Muna, l’on ne dément pas ces informations.

Du côté du Mrc, le trésorier du parti, Alain Fogue, rassure qu’en l’absence de communiqué commun, « les discussions sont toujours en cours ». Il renvoie cependant au communiqué du 08 janvier dernier des « signataires de la plateforme » ; une coalition de partis pour porter la candidature d’Akere Muna et dont les signataires déclaraient qu’appartenir à cet espace politique, c’était soutenir de facto la candidature du promoteur du « Mouvement Now ». Ce qui semble rebuter le Mrc.

Les deux hommes avaient affiché leur volonté de main tendue en annonçant des démarches pour constituer une coalition pour la présidentielle 2018. C’est ainsi que lors de ses voeux le 31 décembre 2017, Maurice Kamto déclarait : « l’avenir du Cameroun et de [notre] peuple nous interpelle et doit être placé au-dessus de tout orgueil personnel. C’est pour cela que, surmontant l’indifférence des principaux leaders politiques de [notre] pays à nos démarches d’union, je vais engager dans les semaines qui viennent, une campagne nationale de sensibilisation de ces derniers sur l’urgence de la mutualisation de [nos] forces ».

Quelques semaines plus tard, sur un plateau de télévision, Akere Muna, confirmait qu’une rencontre avec le président national du Mrc se tiendrait dans les prochains jours pour discuter sur le sujet.