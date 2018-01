CAMEROUN :: LycÃ©e dâ€™Elig-Essono : Un Ã©lÃ¨ve dÃ©cÃ¨de au cours dâ€™une rencontre sportive :: CAMEROON

CAMEROUN :: Lycée d’Elig-Essono : Un élève décède au cours d’une rencontre sportive :: CAMEROON La semaine dernière s’est vraiment mal terminée pour les responsables et les élèves du lycée d’Elig-Essono à Yaoundé. Vendredi 19 janvier, en fin d’après-midi, des élèves disputent une rencontre de football au sein de l’établissement.

Une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre, tout se passe pour le mieux. Aucun incident n’est à déplorer, aussi bien dans le comportement des acteurs, que des arbitres pouvant provoquer des tensions.

C’est alors qu’au cours d’un duel aérien, l’élève Belinga Guy Hervé, sous-chef de classe en terminale D2, reçoit un coup involontaire de la part d’un adversaire et s’écroule. Il est aussitôt transporté hors de l’aire de jeu, question de récupérer quelque peu. Son état, à ce moment-là, ne présente visiblement pas de signe d’inquiétude.

La rencontre elle, se poursuit et prend fin quelques minutes plus tard. Et c’est juste à ce moment-là, que l’élève Belinga, commence à se sentir mal. Il est alors transporté vers une clinique de la place.

Le corps médical de la clinique constate que son état s’est détérioré. Il est alors dirigé au Centre des urgences de Yaoundé (Cury), mais il décède au cours de son transfert.