CAMEROUN :: Forces de dÃ©fense : Le gÃ©nÃ©ral Meka appelle Ã  la vigilance :: CAMEROON

CAMEROUN :: Forces de défense : Le général Meka appelle à la vigilance :: CAMEROON C’était vendredi 19 janvier dernier lors de la présentation des vœux au chef d’état-major des armées à Yaoundé.

Le général de corps d’armée, René Claude Meka, a reçu les vœux de nouvel an vendredi 19 janvier dernier dans l’enceinte du ministère de la Défense à Yaoundé. Prétexte pour le chef d’état-major des armées (CEMA) d’attirer l’attention des chefs d’état-major des armées de terre, de l’air et de la marine sur les défis de l’année en 2018. La tenue dans le calme et la sécurité des élections après l’affaiblissement des mouvements séparatistes et terroristes.

« Les sécessionnistes ayant trouvé refuge dans un pays voisin, nous devons rester sur nos gardes », a souligné le CEMA. « Je demande aux chefs de tenir leurs hommes pour qu’ils ne soient pas victimes de la propagande démoralisatrice répandue dans les réseaux sociaux », a poursuivi le général René Claude Meka.

Le CEMA répondait ainsi au message prononcé quelques instants plus tôt par le général de division, Hector Marie Tchemo. Le major général à l'état-major des armées a fait état de quelques attentes de la troupe. Notamment le « renforcement des capacités opérationnelles en hommes, en vecteurs aériens et capacités de transmission et de projection ».

En 2017, les forces armées camerounaises ont accentué la pression sur les combattants et les positions de Boko Haram jusqu’à obtenir la réédition de certains de leurs adeptes dans la région de l’Extrême-Nord. D’un autre côté, la bonne tenue des frontières ouest a réduit à la portion congrue les activités des sécessionnistes.

Et le contingent camerounais en République centrafricaine a continué à jouer efficacement son rôle. Hector Marie Tchemo estime donc qu’avec les nouvelles mesures attendues de la hiérarchie, « les forces armées continueront à remplir avec efficacité et professionnalisme leurs missions »