Cameroun :: La RÃ©publique en dÃ©bandade : Le ministre de la Fonction publique traine le Dg de lâ€™Enam en justice :: CAMEROON

Cameroun :: La République en débandade : Le ministre de la Fonction publique traine le Dg de l’Enam en justice :: CAMEROON A en croire le trihebdomadaire L’Anecdote en kiosque le 19 janvier 2018, Michel Ange Angouing a chargé Linus Toussaint Medjana, pour fraudes survenues au dernier concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam).

L’épique feuilleton des fraudes et autres tripatouillages survenus au plus récent concours de l’Enam, n’a pas encore livré tous ses secrets, tares et avatars. C’est ce que semble indiquer notre confrère L’Anecdote qui dans sa livraison de vendredi dernier, indique que Michel Ange Angouing le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) a attrait Linus Toussaint Mendjana le directeur général (Dg) de l’Enam, en Justice. Aussi, le journal d’Amougou Belinga cite-t-il, « mépris, défiance à l’égard de la tutelle », comme des griefs portés à l’encontre du patron de l’Enam, par son ministre de tutelle.

Pour le trihebdomadaire, il est reproché au Dg de l’Enam, « d’avoir violé les textes et procédures relatifs à l’organisation et à la publication des admissibilités au sein de cette prestigieuse institution académique ». De nombreux témoignages puisés à l’Enam donnent connaissance que Linus Toussaint Mendjana, s’était arrogé le droit de publier les admissibilités de l’Enam session 2017, sans l’aval du Minfopra, la tutelle technique, ainsi que stipulé dans les textes régissant l’organisation des concours dans cette école.

Fait majeur et incroyable de ce concours de l’Enam qui a plus que jamais crédité la thèse selon laquelle l’entrée à cette grande école se fait à la tête du client, la déclaration d’un mort comme major de la section Affaires sociales, alors que l’intéressé, était mort bien avant les épreuves orales. « La seule explication plausible est qu’il y a donc faux en écriture administrative. Des faits condamnables par la loi. En faisant recours à la Justice, le Minfopra veut ainsi rétablir et préserver l’orthodoxie », renchérit L’Anecdote.

Vivement l‘ouverture des débats au tribunal sur cette scabreuse affaire qui éclabousse au passage Paul Biya le président de la République dont la progéniture a postulé en 2017 pour l’Enam, et y est entrée, respectivement pour la section Régies financières pour Brenda Biya, et Administration générale pour Junior Biya.